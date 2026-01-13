TMW Radio Rampulla: "Con questo ritmo, la Juventus può tornare nella lotta Scudetto"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Conte, squalificato due giornate:

"Sicuramente si è salvato, visto quanto è stato deciso. E' sanguigno, è sicuramente andato oltre. Si può protestare, ma sappiamo che in campo l'adrenalina fa certi scherzi. Lui è uno timido, straordinario fuori dal campo...Sono contento però che ci sarà allo Stadium contro la Juve".

Como, Fabregas fa allargare il campo di un metro per battere il pressing del Milan:

"Andrebbe allungato e allargato oggi, visto lo sviluppo dei calciatori negli ultimi anni. Se il Como ha bisogno di allargare il campo per le sue partite ok, ma per me non porta a miglioramenti evidenti".

Juve, giusto credere ora nello Scudetto?

"Anche a inizio anno dicevo che avrebbe lottato per entrare in Champions. Adesso, vedendo questi numeri, se dovesse continuare così, potrebbe lottare per il titolo. Basta poco per svoltare una stagione. Inter e Napoli hanno qualcosa in più, ma visti gli ultimi numeri direi che potrebbe rientrare. Mai porre limiti alla Juve in queste situazioni. Da quando è arrivato Spalletti, ha svoltato la Juve. Ha anche recuperato uno come Bremer, giocatore fondamentale che dà sicurezza a tutta la squadra".

Milan, così rischi. Ma anche la Champions?

"Inter e Napoli sono avanti, ma il Milan ha un grande allenatore che capisce le situazioni del campionato e ha esperienza. Deve stare attento a no navere grandi infortuni, ma per me è lì dietro e lotterà fino alla fine".