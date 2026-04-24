La cartina dei ct al Mondiale: con Donis sono 27 le nazioni rappresentate. L'Italia ne ha 3
48 squadre, 27 nazioni rappresentate. Con l'ingaggio di Giorgos Donis da parte dell'Arabia Saudita, si aggiunge una nazione sulla cartina geografica completa dei commissari tecnici al Mondiale, ossia la Grecia la cui Nazionale però non si è qualificata.
Con l'esonero del francese Herve Renard da parte dei Figli del Deserto, è l'Argentina ad essere la più rappresentata con ben 6 commissari tecnici presenti. Segue la Francia a 5, Spagna a 4, Germania e Italia a 3. Già, proprio l'Italia che invece non parteciperà al Mondiale: lo vivranno dal vivo invece Carlo Ancelotti alla guida del Brasile, Fabio Cannavaro in quella dell'Uzbekistan e Vincenzo Montella, che ha riportato la Turchia a giocare la Coppa del Mondo dopo 24 anni.
ARGENTINA, 6 CT
1. Gustavo Alfaro (Paraguay)
2. Sebastian Beccacece (Ecuador)
3. Marcelo Bielsa (Uruguay)
4. Nestor Lorenzo (Colombia)
5. Mauricio Pochettino (Stati Uniti)
6. Lionel Scaloni (Argentina)
FRANCIA, 5 CT
1. Sebastian Desabre (RD Congo)
2. Didier Deschamps (Francia)
3. Rudi Garcia (Belgio)
4. Sabri Lamouchi (Tunisia)
5. Sebastien Migné (Haiti)
SPAGNA, 4 CT
1. Thomas Christiansen (Panama)
2. Luis de la Fuente (Spagna)
3. Julen Lopetegui (Qatar)
4. Roberto Martinez (Portogallo)
GERMANIA, 3 CT
1. Julian Nagelsmann (Germania)
2. Ralf Rangnick (Austria)
3. Thomas Tuchel (Inghilterra)
ITALIA, 3 CT
1. Carlo Ancelotti (Italia)
2. Fabio Cannavaro (Uzbekistan)
3. Vincenzo Montella (Turchia)
AUSTRALIA, 2 CT
1. Graham Arnold (Iraq)
2. Tony Popovic (Australia)
BOSNIA ERZEGOVINA, 2 CT
1. Sergej Barbarez (Bosnia Erzegovina)
2. Vladimir Petkovic (Algeria)
INGHILTERRA, 2 CT
1. Darren Bazeley (Nuova Zelanda)
2. Graham Potter (Svezia)
MAROCCO, 2 CT
1. Mohamed Ouahbi (Marocco)
2. Jamal Sellami (Giordania)
OLANDA, 2 CT
1. Fred Rutten (Curaçao)
2. Ronald Koeman (Olanda)
BELGIO, 1 CT
1. Hugo Broos (Sudafrica)
CAPO VERDE, 1 CT
1. Bubista (Capo Verde)
COREA DEL SUD, 1 CT
1. Hong Myung-Bo (Corea del Sud)
COSTA D'AVORIO, 1 CT
1. Emerse Faé (Costa d'Avorio)
CROAZIA, 1 CT
1. Zlatko Dalic (Croazia)
EGITTO, 1 CT
1. Hossam Hassan (Egitto)
GIAPPONE, 1 CT
1. Hajime Moriyasu (Giappone)
GRECIA, 1 CT
1. Georgios Donis (Arabia Saudita)
IRAN, 1 CT
1. Amir Ghalenoei (Iran)
MESSICO, 1 CT
1. Javier Aguirre (Messico)
NORVEGIA, 1 CT
1. Stale Solbakken (Norvegia)
PORTOGALLO, 1 CT
1. Carlos Queiroz (Ghana)
REPUBBLICA CECA
1. Miroslav Koubek (Repubblica Ceca)
SCOZIA, 1 CT
1. Steve Clarke (Scozia)
SENEGAL, 1 CT
1. Pape Thiaw (Senegal)
STATI UNITI, 1 CT
1. Jesse Marsch (Canada)
SVIZZERA, 1 CT
1. Murat Yakin (Svizzera)
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In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli