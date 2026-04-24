Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

De Rossi al Como se saluta Fabregas? Cesc: "Non voglio dire di sì, ma Daniele mi piace tanto"

De Rossi al Como se saluta Fabregas? Cesc: "Non voglio dire di sì, ma Daniele mi piace tanto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 18:52Serie A
Ivan Cardia

Daniele De Rossi sulla panchina del Como in caso di addio di Cesc Fabregas? Nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Genoa, l’allenatore spagnolo ha fatto diversi elogi al suo collega, ribadendo anche che per il momento non pensa affatto a salutare la società lombarda.

Quanto allo scenario di un eventuale avvicendamento con DDR, ha poi risposto così: “Non voglio dire di sì, sennò il titolo tra un minuto è che voglio De Rossi al Como. Però devo essere sincero: Daniele mi piace molto, mi piace la sua idea, come fa giocare la squadra. Io guardo le partite del Genova e c’è molto lavoro fatto bene, come anche a Roma dove magari non ha avuto il temp giusto per poter fare quello che aveva in testa. Io lo ammiro tantissimo come lo ammiravo da giocatore.

Mi è sempre sembrato un giocatore intelligentissimo, pazzesco, in campo e di personalità. Anche come allenatore, già quando ero alla SPAL e io giocavo al Como vedevo delle idee, poi dipende anche dalla qualità dei giocatori. Daniele per me sarà un allenatore che farà una grandissima carriera, non solo in Italia”.

Articoli correlati
Fabregas: "Dopo l'Inter è la notte che ho dormito meglio. Vojvoda e Sergi Roberto... Fabregas: "Dopo l'Inter è la notte che ho dormito meglio. Vojvoda e Sergi Roberto out"
Como, Fabregas: "Chelsea? Sarebbe stupido pensarci ora. Genoa squadra da top ten"... Como, Fabregas: "Chelsea? Sarebbe stupido pensarci ora. Genoa squadra da top ten"
Davvero il Como ha solo stranieri? Con l'Europa pronti cinque baby italiani per Fabregas... Davvero il Como ha solo stranieri? Con l'Europa pronti cinque baby italiani per Fabregas
Altre notizie Serie A
Verona-Lecce, i convocati di Sammarco: tornano in tre. Orban paga il gesto di domenica... Verona-Lecce, i convocati di Sammarco: tornano in tre. Orban paga il gesto di domenica
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 34ª giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 34ª giornata di campionato
La cartina dei ct al Mondiale: con Donis sono 27 le nazioni rappresentate. L'Italia... TMWLa cartina dei ct al Mondiale: con Donis sono 27 le nazioni rappresentate. L'Italia ne ha 3
De Rossi al Como se saluta Fabregas? Cesc: "Non voglio dire di sì, ma Daniele mi... De Rossi al Como se saluta Fabregas? Cesc: "Non voglio dire di sì, ma Daniele mi piace tanto"
Parma-Pisa, i convocati di Cuesta: aggregato anche Mena Martinez dalla Primavera Parma-Pisa, i convocati di Cuesta: aggregato anche Mena Martinez dalla Primavera
Pisa, i convocati di Hiljemark: out Durosinmi e Tramoni. Tornano Leris, Iling e Lorran... Pisa, i convocati di Hiljemark: out Durosinmi e Tramoni. Tornano Leris, Iling e Lorran
Beretta: "Se Vanoli lascia Firenze, ha un biglietto da visita. Pioli tra i migliori... Beretta: "Se Vanoli lascia Firenze, ha un biglietto da visita. Pioli tra i migliori in Italia"
Fabregas: "Dopo l'Inter è la notte che ho dormito meglio. Vojvoda e Sergi Roberto... Fabregas: "Dopo l'Inter è la notte che ho dormito meglio. Vojvoda e Sergi Roberto out"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero
Immagine top news n.1 Ranieri: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"
Immagine top news n.2 Atalanta, Palladino e il rinnovo: primo incontro fatto. Discorso rimandato a fine stagione
Immagine top news n.3 Roma, Gasperini e l'addio a Ranieri: "Io non ho fatto nulla, non mi mettete sullo stesso piano”
Immagine top news n.4 La Roma al primo posto e la piena fiducia in Gasp. Duro comunicato per l'addio di Ranieri
Immagine top news n.5 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.6 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
Immagine top news n.7 Roma, Giuntoli nel mirino ma per ora nessun contatto diretto. Sul dirigente ci sono club esteri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.3 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.2 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Ranieri, non sarei sorpreso se tornasse in panchina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona-Lecce, i convocati di Sammarco: tornano in tre. Orban paga il gesto di domenica
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 34ª giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 La cartina dei ct al Mondiale: con Donis sono 27 le nazioni rappresentate. L'Italia ne ha 3
Immagine news Serie A n.4 De Rossi al Como se saluta Fabregas? Cesc: "Non voglio dire di sì, ma Daniele mi piace tanto"
Immagine news Serie A n.5 Parma-Pisa, i convocati di Cuesta: aggregato anche Mena Martinez dalla Primavera
Immagine news Serie A n.6 Pisa, i convocati di Hiljemark: out Durosinmi e Tramoni. Tornano Leris, Iling e Lorran
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Clamoroso in casa Sampdoria, si è dimesso il presidente Matteo Manfredi
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Cole: "Offensivi e coraggiosi. Castrovilli? Può fare la differenza"
Immagine news Serie B n.4 Da Monza-Modena a Cesena-Samp, le formazioni ufficiali della 36ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Contro il Sudtirol gara che vale tanto. Ho visto il giusto atteggiamento"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Bisoli: "Se vinciamo porto la squadra a cena. Futuro? Rimarrei anche in C"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores non molla nulla: "Non voglio perdere neanche con i miei figli"
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Immagine news Serie C n.4 Il Foggia si gioca la salvezza, Barilari: "Potrei vivere una delle serate più brutte della mia vita"
Immagine news Serie C n.5 Foggia-Monopoli, niente maxischermi in città: il Comune ha respinto la richiesta
Immagine news Serie C n.6 Torres, ad Arezzo per la salvezza. Greco: "Pubblico per i toscani, ma in campo 11 contro 11"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?