De Rossi al Como se saluta Fabregas? Cesc: "Non voglio dire di sì, ma Daniele mi piace tanto"

Daniele De Rossi sulla panchina del Como in caso di addio di Cesc Fabregas? Nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Genoa, l’allenatore spagnolo ha fatto diversi elogi al suo collega, ribadendo anche che per il momento non pensa affatto a salutare la società lombarda.

Quanto allo scenario di un eventuale avvicendamento con DDR, ha poi risposto così: “Non voglio dire di sì, sennò il titolo tra un minuto è che voglio De Rossi al Como. Però devo essere sincero: Daniele mi piace molto, mi piace la sua idea, come fa giocare la squadra. Io guardo le partite del Genova e c’è molto lavoro fatto bene, come anche a Roma dove magari non ha avuto il temp giusto per poter fare quello che aveva in testa. Io lo ammiro tantissimo come lo ammiravo da giocatore.

Mi è sempre sembrato un giocatore intelligentissimo, pazzesco, in campo e di personalità. Anche come allenatore, già quando ero alla SPAL e io giocavo al Como vedevo delle idee, poi dipende anche dalla qualità dei giocatori. Daniele per me sarà un allenatore che farà una grandissima carriera, non solo in Italia”.