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Fonseca avverte il Lione: "Bene il successo col PSG ma con l'Auxerre dobbiamo ripeterci"

Fonseca avverte il Lione: "Bene il successo col PSG ma con l'Auxerre dobbiamo ripeterci"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:13Calcio estero
Michele Pavese

L'Olympique Lione si presenta con grande fiducia alla sfida contro l'Auxerre, dopo il prestigioso successo ottenuto sul campo del Paris Saint-Germain (2-1), risultato che ha rilanciato le ambizioni europee della squadra. Assente nell’ultima gara per infortunio, il centrocampista Pavel Šulc ha commentato con soddisfazione la vittoria dei compagni: "Purtroppo ero davanti alla televisione, ma è stata una vittoria straordinaria. Si è visto quanto la squadra abbia lavorato duramente per questa partita. È un successo fondamentale per la classifica e ne sono molto felice". Un risultato che permette al Lione di restare pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, con una classifica cortissima e quattro giornate ancora da disputare.

Il tecnico Paulo Fonseca ha sottolineato l’importanza del momento: "Contro l’Auxerre sarà una partita diversa rispetto a quella con il PSG. Siamo a quattro gare dalla fine e tutto il gruppo è consapevole dell’importanza di questo sprint finale. Dobbiamo restare equilibrati e realistici, perché il calendario è impegnativo. Battere il Paris ci dà fiducia, ma sono solo tre punti: dobbiamo ripeterci in ogni partita".

Fonseca ha poi avvertito sulle insidie dell’avversario: "L’Auxerre è pericoloso in contropiede, con attaccanti rapidi che hanno bisogno di pochi passaggi per arrivare in area. Dovremo essere molto concentrati. Le squadre chiuse ci mettono in difficoltà, servirà pazienza e velocità nel giro palla".

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