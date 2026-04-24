Fonseca avverte il Lione: "Bene il successo col PSG ma con l'Auxerre dobbiamo ripeterci"

L'Olympique Lione si presenta con grande fiducia alla sfida contro l'Auxerre, dopo il prestigioso successo ottenuto sul campo del Paris Saint-Germain (2-1), risultato che ha rilanciato le ambizioni europee della squadra. Assente nell’ultima gara per infortunio, il centrocampista Pavel Šulc ha commentato con soddisfazione la vittoria dei compagni: "Purtroppo ero davanti alla televisione, ma è stata una vittoria straordinaria. Si è visto quanto la squadra abbia lavorato duramente per questa partita. È un successo fondamentale per la classifica e ne sono molto felice". Un risultato che permette al Lione di restare pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, con una classifica cortissima e quattro giornate ancora da disputare.

Il tecnico Paulo Fonseca ha sottolineato l’importanza del momento: "Contro l’Auxerre sarà una partita diversa rispetto a quella con il PSG. Siamo a quattro gare dalla fine e tutto il gruppo è consapevole dell’importanza di questo sprint finale. Dobbiamo restare equilibrati e realistici, perché il calendario è impegnativo. Battere il Paris ci dà fiducia, ma sono solo tre punti: dobbiamo ripeterci in ogni partita".

Fonseca ha poi avvertito sulle insidie dell’avversario: "L’Auxerre è pericoloso in contropiede, con attaccanti rapidi che hanno bisogno di pochi passaggi per arrivare in area. Dovremo essere molto concentrati. Le squadre chiuse ci mettono in difficoltà, servirà pazienza e velocità nel giro palla".