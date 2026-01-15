Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato ufficiale. La società bergamasca, ricordiamo, ha acquistato il cartellino di Raspadori per 25 milioni di euro, col giocatore che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo da circa 4 milioni di euro a stagione.

Arriva la certezza, è definitiva fumata nera tra Joao Pedro e il Pisa, con l'attaccante italo-brasiliano di 33 anni che non farà dunque il suo ritorno in Serie A già nel mercato di gennaio, per rimanere invece in Messico con l'Atletico San Luis. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, è da considerarsi definitivamente saltata la possibile trattativa tra i toscani nerazzurri e lo stesso Joao Pedro, che ci ha ripensato sul più bello dopo che i vari accordi tra le parti coinvolte sembravano ormai essere già stati tutti presi. Un colpo di scena che ha lasciato di stucco la dirigenza del Pisa, ormai convinta di essere arrivata al traguardo. La dirigenza del club toscano in casacca nerazzurra ha raggiunto invece tutti gli accordi del caso con l'Independiente per il centrocampista cileno Felipe Loyola (25 anni), classe 2000 che è pronto a fare il suo approdo in Serie A

Su En-Nesyri, classe 1997, attaccante marocchino del Fenerbahce che può lasciare i turchi nei prossimi giorni, radiomercato ha accostato concretamente il Napoli (ma deve prima uscire Lorenzo Lucca), l'Everton, il Nottingham Forest e più club sauditi come l'Al-Ahli e l'Al-Ittihad. La Juventus, però, c'è. Perché Loic Openda è nelle idee spallettiane un vice Kenan Yildiz. Perché la storia con Dusan Vlahovic è finita. Perché davanti serve un giocatore con caratteristiche certamente diverse da quelle di Jonathan David ma che possa anche esserne un'alternativa e un compagno di reparto.

Non ci sono solo brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista del match del prossimo weekend contro il Torino. Secondo quanto raccolto da TMW, Lorenzo Pellegrini è tornato a lavorare in gruppo, mentre Evan Ferguson ha svolto ancora un programma personalizzato da solo. Per il tecnico di Grugliasco è un rientro fondamentale, che, oltre a dargli maggiori soluzioni a livello tecnico, darà pure un contributo dal punto di vista caratteriale. Prima seduta per Robinio Vaz.

Il Bologna torna alla vittoria e batte 3-2 in trasferta l'Hellas Verona al Bentegodi: dopo il vantaggio iniziale di Gift Orban, decisive le reti di Orsolini, Odgaard e Castro, che hanno vanificato il tentativo di riaprire il match con l'autogol di Freuler da parte dei gialloblù. Intanto Como e Milan sono sull'1-1 al Sinigaglia.

Kristian Thorstvedt è il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Sassuolo però non sembra voler aprire alla cessione del classe '99 e per questo il club viola ha provato a intavolare nuovi contatti nelle ultime ore. I neroverdi non vogliono privarsi di lui a metà stagione, visto che è un giocatore chiave per il progetto di Fabio Grosso.

Lorenzo Lucca piace molto in Turchia, in particolare al Besiktas, che farebbe carte false per averlo in rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Istanbul stanno aspettando di riuscire a cedere Tammy Abraham per poi affondare sull'attaccante che il Napoli ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese la scorsa estate, ma che non sta convincendo Antonio Conte.

Secondo quanto riferisce il portale locale Germanijak.hr infatti l'Inter ha rotto gli indugi e presentato la prima proposta ufficiale alla Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic. Come si apprende, quella dei nerazzurri è un'offerta a titolo definitivo da 3,5 milioni di euro circa che possono arrivare fino a 5-6 tramite l'inserimento di bonus. La condizione richiesta dai capitolini della Croazia è un pagamento in un'unica tranche, con Stoccarda e Red Bull Salisburgo che fanno concorrenza.

Il Cagliari si avvicina ad aggiungere un nuovo rinforzo per il proprio centrocampo. Come vi abbiamo raccontato ieri, infatti, la società isolana stava lavorando da qualche giorno al possibile ritorno di Ibrahim Sulemana (22 anni), centrocampista classe 2003 in uscita dal Bologna nel quale ha trovato poco spazio in questi primi mesi di stagione.