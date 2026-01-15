Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22

Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00Serie A
Alessio Del Lungo

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato ufficiale. La società bergamasca, ricordiamo, ha acquistato il cartellino di Raspadori per 25 milioni di euro, col giocatore che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo da circa 4 milioni di euro a stagione.

Arriva la certezza, è definitiva fumata nera tra Joao Pedro e il Pisa, con l'attaccante italo-brasiliano di 33 anni che non farà dunque il suo ritorno in Serie A già nel mercato di gennaio, per rimanere invece in Messico con l'Atletico San Luis. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, è da considerarsi definitivamente saltata la possibile trattativa tra i toscani nerazzurri e lo stesso Joao Pedro, che ci ha ripensato sul più bello dopo che i vari accordi tra le parti coinvolte sembravano ormai essere già stati tutti presi. Un colpo di scena che ha lasciato di stucco la dirigenza del Pisa, ormai convinta di essere arrivata al traguardo. La dirigenza del club toscano in casacca nerazzurra ha raggiunto invece tutti gli accordi del caso con l'Independiente per il centrocampista cileno Felipe Loyola (25 anni), classe 2000 che è pronto a fare il suo approdo in Serie A

Su En-Nesyri, classe 1997, attaccante marocchino del Fenerbahce che può lasciare i turchi nei prossimi giorni, radiomercato ha accostato concretamente il Napoli (ma deve prima uscire Lorenzo Lucca), l'Everton, il Nottingham Forest e più club sauditi come l'Al-Ahli e l'Al-Ittihad. La Juventus, però, c'è. Perché Loic Openda è nelle idee spallettiane un vice Kenan Yildiz. Perché la storia con Dusan Vlahovic è finita. Perché davanti serve un giocatore con caratteristiche certamente diverse da quelle di Jonathan David ma che possa anche esserne un'alternativa e un compagno di reparto.

Non ci sono solo brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista del match del prossimo weekend contro il Torino. Secondo quanto raccolto da TMW, Lorenzo Pellegrini è tornato a lavorare in gruppo, mentre Evan Ferguson ha svolto ancora un programma personalizzato da solo. Per il tecnico di Grugliasco è un rientro fondamentale, che, oltre a dargli maggiori soluzioni a livello tecnico, darà pure un contributo dal punto di vista caratteriale. Prima seduta per Robinio Vaz.

Il Bologna torna alla vittoria e batte 3-2 in trasferta l'Hellas Verona al Bentegodi: dopo il vantaggio iniziale di Gift Orban, decisive le reti di Orsolini, Odgaard e Castro, che hanno vanificato il tentativo di riaprire il match con l'autogol di Freuler da parte dei gialloblù. Intanto Como e Milan sono sull'1-1 al Sinigaglia.

Kristian Thorstvedt è il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Sassuolo però non sembra voler aprire alla cessione del classe '99 e per questo il club viola ha provato a intavolare nuovi contatti nelle ultime ore. I neroverdi non vogliono privarsi di lui a metà stagione, visto che è un giocatore chiave per il progetto di Fabio Grosso.

Lorenzo Lucca piace molto in Turchia, in particolare al Besiktas, che farebbe carte false per averlo in rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Istanbul stanno aspettando di riuscire a cedere Tammy Abraham per poi affondare sull'attaccante che il Napoli ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese la scorsa estate, ma che non sta convincendo Antonio Conte.

Secondo quanto riferisce il portale locale Germanijak.hr infatti l'Inter ha rotto gli indugi e presentato la prima proposta ufficiale alla Dinamo Zagabria per Leon Jakirovic. Come si apprende, quella dei nerazzurri è un'offerta a titolo definitivo da 3,5 milioni di euro circa che possono arrivare fino a 5-6 tramite l'inserimento di bonus. La condizione richiesta dai capitolini della Croazia è un pagamento in un'unica tranche, con Stoccarda e Red Bull Salisburgo che fanno concorrenza.

Il Cagliari si avvicina ad aggiungere un nuovo rinforzo per il proprio centrocampo. Come vi abbiamo raccontato ieri, infatti, la società isolana stava lavorando da qualche giorno al possibile ritorno di Ibrahim Sulemana (22 anni), centrocampista classe 2003 in uscita dal Bologna nel quale ha trovato poco spazio in questi primi mesi di stagione.

Articoli correlati
Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce... Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce dell'esterno
Italia U15, doppia amichevole con la Slovenia, i convocati Italia U15, doppia amichevole con la Slovenia, i convocati
Juventus, due club di Premier League su McKennie. Piace pure all'Atletico Madrid Juventus, due club di Premier League su McKennie. Piace pure all'Atletico Madrid
Altre notizie Serie A
Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce... Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce dell'esterno
Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà... Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà un motivo"
Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi... Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi oggi"
Si sono conclusi i recuperi della 16^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini... Probabili formazioniSi sono conclusi i recuperi della 16^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di... Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di Pardo"
Como, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..." Live TMWComo, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..."
Maignan eroe per il Milan a Como, si avvicina il suo rinnovo. Ecco quando potrebbe... Maignan eroe per il Milan a Como, si avvicina il suo rinnovo. Ecco quando potrebbe essere
Como-Milan, Marelli: "Rigore ok, regolare Saelemaekers su Van der Brempt a inizio... Como-Milan, Marelli: "Rigore ok, regolare Saelemaekers su Van der Brempt a inizio azione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Rabiot sfonda il fortino del Como: 3-1 del Milan al Sinigaglia, la corsa Scudetto resta viva
Immagine top news n.1 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.2 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.3 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.4 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.5 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.6 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.7 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Ecco la differenza tra Inter e Napoli. Juve, con questo Miretti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce dell'esterno
Immagine news Serie A n.2 Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà un motivo"
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi oggi"
Immagine news Serie A n.4 Si sono conclusi i recuperi della 16^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine news Serie A n.5 Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di Pardo"
Immagine news Serie A n.6 Como, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.3 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Immagine news Serie C n.2 Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)