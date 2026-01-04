Raspadori e il possibile ritorno in Serie A, Insigne deve attendere ancora: le top news delle 22

Prosegue il programma delle partite della 18^ giornata della Serie A 2025/26, con l’Inter rientrata all'intervallo in vantaggio contro il Bologna e poi capace di raddoppiare già agli albori della ripresa con capitan Lautaro Martinez. Nella partita delle ore 18 rotonda vittoria esterna del Torino, che si è imposto con il risultato finale di 0-3 sul campo dell’Hellas Verona. I gol di Simeone, nel primo tempo, e di Casadei e Njie nella ripresa. I granata si portano così lontano dalle zone pericolose, i gialloblù invece rimangono a comporre il terzetto di ultime in classifica con Pisa e Fiorentina.

A muovere i rumors di calciomercato anche in questa domenica ci pensa però Giacomo Raspadori. Il brevilineo attaccante dell’Atletico Madrid è un oggetto del desiderio nella Capitale, con la Roma e la Lazio che appaiono pronte a darsi battaglia per averlo. Ma attenzione, non va escluso neanche che Raspadori voglia rimanere in Spagna per giocarsi appieno le sue carte nell’Atletico Madrid, essendosi trasferito da poco.

Chi non è destinato a tornare a breve in Serie A, almeno non con la Lazio, è Lorenzo Insigne. Atteso dai più come primo acquisto della Lazio nel calciomercato invernale, il tecnico biancoceleste Sarri ha allontanato l’ipotesi in conferenza stampa dopo il ko per 0-2 con il Napoli: “Il ruolo di vice-Zaccagni in questo momento è la problematica minore che abbiamo. Ci sono esigenze maggiori in altri ruoli, si può completare la rosa ma questa non è la mia priorità”, ha spiegato a proposito dell’ingaggio dell’attaccante svincolato, con cui ha lavorato già fruttuosamente ai tempi di Napoli.