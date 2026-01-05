Baroni criticatissimo ma il Torino ha 23 punti in 18 partite. Uno in meno della Lazio

Ormai praticamente da quando siede sulla panchina del Torino, attorno alla figura dell'allenatore granata Marco Baroni si sono sommate critiche, considerazioni che guardano perlopiù ad aspetti negativi della sua avventura. Fin troppe volte, però, viene da pensare che le cose buone siano state ignorate.

Per entrare più nel concetto nello specifico, il cammino del Torino di Marco Baroni nel girone d'andata del campionato non è stato poi così disprezzabile: sono 23 i punti raccolti dai granata nelle prime 18 partite, per un 11° posto momentaneo che non sarà il massimo della vita, ma che più o meno restituisce il Toro alla dimensione che può suggerire il valore della rosa costruita in estate.

Il Torino di Baroni, in fondo, a guardare per bene la classifica dista un solo punto dalla Lazio, proprio quella squadra che guidava nella scorsa stagione e dalla quale si è separato dopo un 8° posto, per fare spazio al tanto agognato ritorno di Sarri in biancoceleste. Certo, a incidere sul rendimento della Lazio ci ha pensato anche il blocco del mercato cui si sono visti costretti i capitolini in estate, ma la base di partenza era probabilmente più solida rispetto a quella del Torino. In cui, in fondo, il lavoro del tanto vituperato Baroni inizia ad attecchire.