Perugia, in arrivo il colpo Nepi per l'attacco. E piace anche Fischnaller del Trapani

Nelle ultime ore il Perugia avrebbe superato la folta concorrenza – Crotone, Gubbio e Cosenza – per l’attaccante Alessio Nepi in uscita dal Giugliano dove ha messo a segno 6 reti in 19 presenze. Lo riferisce TuttoC.com sottolineando come l’accordo fra gli umbri e il giocatore sia totale così come quello con il club campano da cui arriverà a titolo definitivo per rinforzare il reparto offensivo di mister Tedesco.

Il classe 2000 però non sarà l’unico innesto del Grifo in attacco. L’altro nome sul taccuino, ma non l’unico, è quello di Manuel Fischnaller, classe ‘91, che potrebbe lasciare il Trapani – dove ha messo a segno 10 reti in 17 gare fra campionato e Coppa Italia Serie C – vista la situazione complicata che sta attraversando la società del presidente Valerio Antonini.