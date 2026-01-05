Roma, ultimatum a Raspadori: oggi la risposta. Massara pronto a virare su Giovane

La Roma spinge per Giacomo Raspadori, ma la trattativa resta complessa. Come riporta Il Messaggero, il direttore sportivo Massara attende oggi la decisione definitiva dell’attaccante e non intende andare oltre questa giornata, anche perché l’Atletico Madrid è pronto a partire per la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, con il rischio di far slittare tutto di un’altra settimana.

Gasperini freme e, in parte, ha già esaurito la pazienza: avrebbe voluto Raspadori a disposizione già per la trasferta di Lecce. L’intesa tra Roma e Atletico, però, è definita da tempo: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18,5, accompagnato da un gentlemen agreement che prevede una penale in caso di mancato acquisto a titolo definitivo. Eppure, la strada non è ancora in discesa.

A frenare è soprattutto la formula, che non convince del tutto Raspadori. L’attaccante teme di ritrovarsi a giugno nuovamente sul mercato, senza certezze. Restano inoltre da limare i dettagli dell’ingaggio: la richiesta è di 3,8 milioni a stagione, mentre l’offerta giallorossa è leggermente inferiore, compensata però da bonus che potrebbero far crescere lo stipendio.

Nel frattempo la concorrenza osserva. Napoli e Lazio restano alla finestra, mentre dalla Spagna filtra la volontà del giocatore di restare all’Atletico, nonostante il club madrileno gli abbia fatto capire che accettare la proposta della Roma sarebbe la soluzione migliore. Attenzione soprattutto ai partenopei, che attendono l’esito degli esami strumentali di Neres, uscito in stampelle dall’Olimpico per una distorsione alla caviglia sinistra. Se lo stop dovesse essere breve, il Napoli si defilerebbe; in caso contrario, Conte potrebbe tornare con decisione sul mercato, forte anche dell’ottimo rapporto con Raspadori.

Lo scenario resta caotico, ma una certezza c’è: la Roma è in vantaggio. Se da Trigoria arriverà l’auspicato via libera, Raspadori partirà subito per la Capitale per sostenere le visite mediche, che saranno parziali avendo già ottenuto l’idoneità sportiva. In caso di risposta negativa, Massara dovrà cambiare rotta. Piace molto Giovane del Verona, valutato circa 20 milioni, cifra che potrebbe scendere con l’inserimento di Baldanzi in un’operazione su cui lavora il procuratore Riso, agente di entrambi. Sullo sfondo resta infine Yuri Alberto del Corinthians.