Che debutto per Pedrola in Spagna: gol decisivo con il Las Palmas. Non segnava dal 2023

L’avventura di Estanis Pedrola con il Las Palmas non poteva partire meglio. L’esterno offensivo arrivato dalla Sampdoria a inizio gennaio infatti ha messo subito la sua firma sulla vittoria del club iberico nella prima gara dell’anno contro il Real Saragozza permettendo al suo club di rosicchiare due punti alla capolista Racing Santander e tenere a distanza Almeria e Castellon.

Il classe 2003 è stato mandato in campo nella ripresa, al 62° al posto di Pejino e a pochi minuti dalla fine della gara ha trovato il gol del definitivo 2-1 scattando sul filo del fuorigioco su un filtrante di Loiodice, sorprendendo la difesa, per poi battere il portiere Andrada in uscita con un bel diagonale da dentro l’area di rigore. Nella stessa sfida ha trovato il gol anche un altro ex doriano che milita nel Las Palmas come l’esperto centravanti Jesé, autore della rete del momentaneo 1-0 prima del pari del figlio d’arte Kodro. In campo era presente anche un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio come l’ex Ternana e Fiorentina, Lorenzo Amatucci che ha giocato tutta la gara da titolare.

Per Pedrola il gol rappresenta una vera e propria liberazione dopo un lungo periodo difficile, a causa di tanti problemi fisici, con appena 20 presenze nell’ultimo anno e mezzo fra Sampdoria e Bologna e il ritorno al gol dopo un digiuno che durava addirittura dal settembre del 2023 quando andò a segno con la maglia blucerchiata nell’1-1 contro il Parma in Serie B.