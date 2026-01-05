Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Ravenna, Rossetti rinnova fino al 2027

Ravenna, Rossetti rinnova fino al 2027TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Alessio Alaimo
Oggi alle 09:00Serie C
Alessio Alaimo

Ravenna al lavoro sul mercato. E Matteo Rossetti, centrocampista classe 98, sarà ancora un calciatore della formazione romagnola. In arrivo il rinnovo fino al 2027. Un modo per confermare quanto di buono fatto dal calciatore fin adesso. E per dare continuità al progetto. Il Ravenna si muove. E blinda il classe 98 Rossetti, per continuare il progetto insieme…

Articoli correlati
Ravenna, blindato il centrocampo. Annunciato il rinnovo di Matteo Rossetti Ravenna, blindato il centrocampo. Annunciato il rinnovo di Matteo Rossetti
TMW - Vis Pesaro, dal Bari arriva Rossetti. Percorso inverso per Astrologo e Farroni... TMW - Vis Pesaro, dal Bari arriva Rossetti. Percorso inverso per Astrologo e Farroni
TMW - Bari, due club di Serie C si muovono per Rossetti: sono Novara e Perugia TMW - Bari, due club di Serie C si muovono per Rossetti: sono Novara e Perugia
Altre notizie Serie C
Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto
Ravenna, Rossetti rinnova fino al 2027 TMWRavenna, Rossetti rinnova fino al 2027
Salernitana, si teme un ridimensionamento: Raffaele a rischio, servono 3-4 top player... Salernitana, si teme un ridimensionamento: Raffaele a rischio, servono 3-4 top player
Serie C, si chiude il 20^ turno: scintille nel Girone C, può esserci una nuova capolista... Serie C, si chiude il 20^ turno: scintille nel Girone C, può esserci una nuova capolista
Vicenza, Zonta: "Dispiace non aver mantenuto il vantaggio, dobbiamo lavorare tanto"... Vicenza, Zonta: "Dispiace non aver mantenuto il vantaggio, dobbiamo lavorare tanto"
Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col... Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col lavoro"
Serie C, la Ternana vince in rimonta: battuto il Livorno 2-1, illusorio il gol di... Serie C, la Ternana vince in rimonta: battuto il Livorno 2-1, illusorio il gol di Biondi
Trapani, Antonini: "Accanimento incredibile, chi va via lo fa per una totale insicurezza"... Trapani, Antonini: "Accanimento incredibile, chi va via lo fa per una totale insicurezza"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 gennaio
3 Terracciano è sbocciato a Cremona: "Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimo"
4 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
5 Juventus, caccia a un nove: Pellegrino il preferito. Ma spunta anche l'opzione Dzeko
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: il Como ha raddoppiato! Sorride Chivu, crollo della Lazio
Immagine top news n.2 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine top news n.3 Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"
Immagine top news n.4 Il Napoli regola 2-0 la Lazio: quarta vittoria di fila senza subire reti, ma si ferma Neres
Immagine top news n.5 Influenza, infortunio o altro: quanti uomini mercato hanno saltato la 18^ giornata di Serie A
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Inter di nuovo al comando da sola. Bologna fermo a 26 punti
Immagine top news n.7 L'Inter risponde a Milan e Napoli: Bologna battuto 3-1, la ThuLa segna e si diverte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, ultimatum a Raspadori: oggi la risposta. Massara pronto a virare su Giovane
Immagine news Serie A n.2 Milan, se parte Nkunku c'è già il sostituto: possibile blitz per Cherif
Immagine news Serie A n.3 Pisa, fatta per Durosinmi: stasera l'attaccante sarà in città, domani le visite mediche
Immagine news Serie A n.4 Boniek: "Inter favorita per lo scudetto, ma occhio al Milan. E c'è anche la Juventus"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Loftus-Cheek (per ora) è un sogno di mercato: ma con Sarri fu la sua annata migliore
Immagine news Serie A n.6 Boniek durissimo: "Gol Scamacca? Ci vuole coraggio... Arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Porchia: "Gomez ci farà divertire nel girone di ritorno. Sul mercato nessun stravolgimento"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Hernani si allontana: c'è il Botafogo. Si stringe per Bohinen e Romano
Immagine news Serie B n.3 Perinetti: "Palermo, è l'anno buono per la A ma Monza e Venezia non staranno a guardare"
Immagine news Serie B n.4 Empoli al lavoro sulle uscite: da Tosto e Ignacchiti fino a Bianchi il punto della situazione
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Osti: "Inzaghi ha portato la sua mentalità. Pohjanpalo il colpo di cui vado più fiero"
Immagine news Serie B n.6 Da Esposito e Brunori fino a Begic: i numeri del mercato della Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Rossetti rinnova fino al 2027
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, si teme un ridimensionamento: Raffaele a rischio, servono 3-4 top player
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude il 20^ turno: scintille nel Girone C, può esserci una nuova capolista
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zonta: "Dispiace non aver mantenuto il vantaggio, dobbiamo lavorare tanto"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col lavoro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Como Women scalda i motori in vista della ripresa: programmate due amichevoli
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…