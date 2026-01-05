TMW
Ravenna, Rossetti rinnova fino al 2027
Ravenna al lavoro sul mercato. E Matteo Rossetti, centrocampista classe 98, sarà ancora un calciatore della formazione romagnola. In arrivo il rinnovo fino al 2027. Un modo per confermare quanto di buono fatto dal calciatore fin adesso. E per dare continuità al progetto. Il Ravenna si muove. E blinda il classe 98 Rossetti, per continuare il progetto insieme…
