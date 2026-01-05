Hellas, Serdar guarda avanti: "Napoli e Lazio sfide difficili ma dobbiamo dare il 100%"

Dopo la sconfitta contro il Torino, il centrocampista del Verona Suat Serdar ha parlato ai canali ufficiali del club: "E' stata una partita difficile. Ci aspettavamo almeno un pareggio ma il Torino - ha esordito il calciatore gialloblù - ha giocato molto bene e abbiamo subito dei gol. Oggi non è andata. Dobbiamo migliorare e giocare meglio queste partite".

Il focus poi è andato al calendario con gli scaligeri che avranno due partite molto impegnative alle porte come Napoli e Lazio. "Dobbiamo dare il 100% nelle prossime partite contro Napoli e Lazio che - ha concluso Serdar - saranno molto difficili. Dobbiamo fare bene come abbiamo fatto contro l'Atalanta. Solo in questo modo riusciremo a portare a casa il risultato".