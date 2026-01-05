Serie A, gli arbitri della 19^ giornata: Parma-Inter a Colombo, c'è Mariani per Milan-Genoa
L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni dei direttori di gara per quanto riguarda le partite della 19^ giornata di Serie A, l'ultimo turno del girone d'andata per il campionato 2025/2026, che inizierà a partire da domani.
PISA – COMO
Martedì 06/01 h. 15.00
Arbitro: L. Pairetto
AA1–AA2: M. Dei Giudici – A. Galimberti
IV: M. Zanotti
VAR: M. Ghersini
AVAR: G. Aureliano
LECCE – ROMA
Martedì 06/01 h. 18.00
Arbitro: S. Sacchi J.L.
AA1–AA2: M. Mokhtar – A. Cavallina
IV: P. Tremolada
VAR: F. Gariglio
AVAR: D. Chiffi
SASSUOLO – JUVENTUS
Martedì 06/01 h. 20.45
Arbitro: L. Zufferli
AA1–AA2: A. Tegoni – C. Rossi
IV: D. Perri
VAR: D. Camplone
AVAR: M. Fabbri
BOLOGNA – ATALANTA
Mercoledì 07/01 h. 18.30
Arbitro: M. Di Bello
AA1–AA2: D. Passeri – L. Trinchieri
IV: M. Ferrieri Caputi
VAR: G. Meraviglia
AVAR: R. Abisso
NAPOLI – H. VERONA
Mercoledì 07/01 h. 18.30
Arbitro: M. Marchetti
AA1–AA2: A. Zingarelli – L. Fontani
IV: A. Arena
VAR: L. Marini
AVAR: P. Maggioni
LAZIO – FIORENTINA
Mercoledì 07/01 h. 20.45
Arbitro: S. Sozza
AA1–AA2: M. Lo Cicero – F. Di Gioia
IV: G. Crezzini
VAR: I. Pezzuto
AVAR: G. Prontera
PARMA – INTER
Mercoledì 07/01 h. 20.45
Arbitro: A. Colombo
AA1–AA2: S. Vecchi – R. Palermo
IV: D. Perenzoni
VAR: F. La Penna
AVAR: D. Camplone
TORINO – UDINESE
Mercoledì 07/01 h. 20.45
Arbitro: F. Maresca
AA1–AA2: M. Miniutti – M. Giuggioli
IV: G. Manganiello
VAR: R. Volpi
AVAR: D. Di Paolo
CREMONESE – CAGLIARI
Giovedì 08/01 h. 18.30
Arbitro: M. Bonacina
AA1–AA2: E. Baccini – G. Bercigli
IV: D. Mucera
VAR: P. Mazzoleni
AVAR: L. Nasca
MILAN – GENOA
Giovedì 08/01 h. 20.45
Arbitro: M. Mariani
AA1–AA2: L. Bindoni – A. Moro
IV: F. Turrini
VAR: D. Di Paolo
AVAR: A. Paterna
