Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry

La Juventus è al lavoro sul mercato sia in entrata sia in uscita per dare una nuova forma alla rosa a disposizione di Max Canzi. Dovrebbero salutare il club bianconero la portiera francese Pauline Peyraud-Magnin, che potrebbe volare oltreoceano per iniziare un’avventura negli Stati Uniti con la maglia del Denver Summit - nuova franchigia della NWSL - pronta a versare 100mila euro per lei, e la terzina Cristiana Libran che è destinata ad andare in prestito (Servette favorito) per giocare con maggiore continuità, mentre in entrata dovrebbe arrivare Anouk Denton dal West Ham, esterna classe 2003 che può giocare su entrambe le fasce.

Come si legge su Calciofemminileitaliano.it il direttore sportivo Stefano Braghin sarebbe inoltre al lavoro per portare a Torino la centrocampista Allison Perry, classe 2003 attualmente in forza nella squadra universitaria del Mississippi State Bulldogs dove ha messo a segno 21 reti in 80 presenze negli ultimi quattro anni.

Solo nell’ultima stagione la calciatrice ha messo a segno 10 gol e 4 assist in 22 presenze venendo nominata come centrocampista dell’anno ed entrando nella formazione All American del 2025, oltre a essere inserita fra le semifinaliste per il prestigioso Hermann Trophy che premia le migliori figure del calcio collegiale negli Stati Uniti. Un acquisto quest'ultimo che sarebbe sulla falsariga di quelli di Abi Brighton dello scorso gennaio.