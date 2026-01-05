Hellas, Zanetti: "Abbiamo un periodo duro davanti. Restiamo in ritiro e pensiamo al Napoli"

C'è tanta amarezza nelle parole di Paolo Zanetti. Il tecnico del Verona è intervenuto ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta casalinga contro il Torino: "Oggi è una sconfitta sicuramente meritata per quello che si è visto in campo. Non abbiamo avuto l'energia giusta e nemmeno il coraggio dal punto di vista tecnico e abbiamo sbagliato tantissimo. Ogni palla recuperata la davamo agli avversari. Abbiamo messo la partita in un binario veramente difficile regalando anche dei gol. Oggi non c'è riuscito niente.

E' stata un brutta serata. Chiaramente siamo tutti arrabbiati e molto rammaricati per chi ci è venuto a vedere. Chiediamo scusa. In questo momento dobbiamo ricompattarci. Rimaniamo tutti insieme in ritiro e prepariamo la prossima partita. Abbiamo un periodo duro davanti dove abbiamo bisogno di tirare fuori sicuramente un'energia diversa".