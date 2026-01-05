TMW Un nuovo portiere per il Genoa, non Livakovic. Il croato sta tornando alla Dinamo Zagabria

Il Genoa è alla ricerca di un nuovo portiere da inserire in rosa a gennaio, per consegnare il numero uno titolare a mister De Rossi. Una traccia che sembrava potersi aprire nei giorni scorsi porta al profilo di Dominik Livakovic (30 anni), in uscita dal Girona in cui non ha trovato spazio e alla ricerca di nuova sistemazione per evitare di perdersi l'appuntamento con la Croazia al prossimo Mondiale.

Secondo quanto appreso da TMW, però, per Livakovic non dovrebbe esserci alcun approdo al Genoa o in Serie A nel futuro più prossimo, perché nel frattempo si è mossa con decisione la Dinamo Zagabria, squadra in cui è cresciuto e si è affermato in patria, e che si sta muovendo per ottenerlo in prestito fino al termine della stagione.

Il cartellino di Livakovic è di proprietà del Fenerbahce, che lo ha girato a sua volta in estate al Girona, dove però il classe '95 non ha giocato nemmeno una partita. Una scelta ben ponderata, a un certo punto, visto che se fosse sceso in campo con gli spagnoli, Livakovic non avrebbe avuto possibilità di cambiare casacca adesso a gennaio, avendo disputato due partite con il Fenerbahce tra turno preliminare di Champions League e una gara di campionato a fine agosto. Così invece potrà accasarsi dove vuole e, nonostante l'interessamento portato avanti dal Genoa, la sua prossima destinazione professionale ci si aspetta essere la Dinamo Zagabria, 'casa' sua.