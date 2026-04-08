Raspadori tra gol e duttilità: fondamenta per un futuro da protagonista con l'Atalanta

Il presente sarà anche importante, ma è chiaro che in ottica stagione 2026/2027 tutto ciò che si seminerà oggi rappresenterà la base per una grande annata con l’Atalanta un domani. Giacomo Raspadori a Bergamo sta iniziando a costruire il suo algoritmo orobico sul campo, e a Lecce è tornato al gol permettendo alla Dea di ritrovare la vittoria in trasferta dopo oltre un mese di assenza, coincidendo con l’ultima gara dello stesso Jack prima dell’infortunio. Un punto di partenza per un grande rush finale (e non solo).

L’arrivo di Raspadori all'Atalanta è stato un segnale forte da parte della società: in un contesto dominato dai prestiti la Dea tende a pagare senza tanti giri di parole, e l’acquisto dell’attaccante è risultato una forte (e ambiziosa) mossa per ritornare in Europa. Nel mezzo la volontà di "Jack" di rilanciarsi in un progetto tanto importante quanto solido. Tuttavia per l'ex Napoli la strada si è fatta subito in salita. Non tanto per le prestazioni visto che i numeri parlano di 2 gol e 1 assist in 8 partite (risultando decisivo quasi una gara ogni due), bensì per l'infortunio che lo ha tenuto ai box per quasi un mese. Uno stop pesante arrivato proprio in un marzo in cui l’Atalanta era attesa da sfide cruciali tra Serie A, Coppa Italia e, soprattutto, Champions League. Il ragazzo però ha saputo pazientare, rientrando gradualmente negli schemi fino a ritrovare la rete proprio allo stadio Via del Mare.

L’impatto di Jack all’Atalanta è assai promettente per ciò che può offrire al reparto avanzato: dribbling, dinamismo, visione di gioco e cinismo sottoporta. La sua caratteristica principale è l'essere un tuttofare offensivo, capace di agire sia da trequartista che da seconda punta: una sorta di spezia che tende a rendere ancora più buono qualsiasi tipologia di piatto. Sebbene la sua collocazione tattica definitiva possa diventare un tema di discussione, questo rush finale servirà proprio a trovare la quadra definitiva. Bergamo e l’Atalanta rappresentano il contesto perfetto per la consacrazione di un ragazzo che ha visto in esso l’occasione perfetta per fare la differenza nel calcio che conta.