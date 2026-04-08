Si decide il futuro del "Ferraris": oggi in Comune la commissione sul restyling dello stadio

Oggi si può decidere il futuro del "Luigi Ferraris" di Genova. Alle 15 si terrà infatti a Palazzo Tursi, sede del Comune, la commissione che dovrà decidere sulla ristrutturazione dello stadio di Marassi nell'ambito della candidatura a Euro2032. Saranno presenti la prima cittadina della città della Lanterna e le due formazioni.

La situazione

Al centro della discussione il piano di restyling dell’impianto genovese. Si parla di circa 100 milioni di euro che verranno impiegati da Genoa e Sampdoria, club che beneficiano del “Ferraris”, per riqualificare in cambio della concessione per 99 anni dell’impianto di cui 50 a titolo gratuito. 19 invece i milioni che invece dovrà stanziare il Comune di Genova. Sicuramente al termine del vertice di oggi si saprà qualcosa di più sulla situazione di uno stadio tanto affascinante quanto bisognoso di ristrutturazione nel breve tempo.

Le dichiarazioni della Sindaca di Genova

"Il percorso è ancora lungo - aveva spiegato due mesi fa la sindaca Silvia Salis - ma la dichiarazione del pubblico interesse è un passaggio fondamentale per raggiungere l’ambizioso obiettivo della ristrutturazione completa del nostro stadio per renderlo più accogliente per i tifosi e in grado di ospitare non solo i grandi eventi sportivi internazionali, ma anche importanti appuntamenti artistici. Stiamo rispettando tutte le tappe per la candidatura agli Europei 2032, traguardo che in ogni caso non sarà semplicissimo raggiungere". "A fronte di questo - aveva concluso - le società dovranno garantire la disponibilità dell’impianto per una serie di appuntamenti di interesse pubblico".