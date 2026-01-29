Ravanelli: "Mi rivedo in Pio Esposito. David deve dimostrare di essere da Juventus"
Fabrizio Ravanelli analizza l'attacco della Juventus. L'ex punta bianconera, intervistata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Jonathan David: "Nella scatola di un centravanti ci deve essere anche altro. Sì, quando dice che serve tenere il pallone dopo averlo preso per aiutare i compagni a guadagnare campo ha ragione: David deve dimostrare di essere da Juventus a 360 gradi".
Fra gli attaccanti che elogia l'ex numero 11 bianconero c'è Pio Esposito, calciatore dell'Inter che si sta dimostrando già pronto per il panorama calcistico italiano ad alto livello: "Mi rivedo in Pio Esposito: io correvo di più, ma per il modo in cui difende il pallone ci siamo".
Infine un commento su Kenan Yildiz. Il talento della Juve, secondo Ravanelli, avrebbe potuto giocare assolutamente fra le file di quella Juventus di Marcello Lippi che vinse la Champions: "Un ragazzo che risponde a tutti i requisiti prima citati (personalità, carattere e generosità ndr), anche la generosità tipica di un fuoriclasse: la tecnica non si discute, la dedizione alla causa è qualità rara e va valorizzata".
