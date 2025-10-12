Pepe: "Xabi Alonso stava sempre a parlare con Mourinho. Ancelotti? Farà bene in Brasile"

Pepe, ex colonna del Real Madrid e leggenda della nazionale portoghese, ha parlato a margine del Portugal Football Summit toccando diversi temi legati ai grandi protagonisti del calcio mondiale. In particolare, l’ex difensore ha espresso parole di stima per il suo ex compagno di squadra Xabi Alonso, oggi nuovo allenatore del Real Madrid.

“Ho giocato con Xabi e lo conosco bene: è una grande sfida per lui allenare il Real, un club molto esigente. Già ai tempi di Mourinho era curioso, si informava, chiedeva il perché delle scelte tattiche. È preparato e spero che possa avere successo”, ha dichiarato Pepe, che con il basco ha condiviso cinque stagioni a Madrid.

Non sono mancate parole di elogio anche per Carlo Ancelotti, oggi commissario tecnico del Brasile: “È una persona straordinaria e farà un grande lavoro. Il calcio brasiliano ha bisogno di più organizzazione, e Ancelotti saprà portarla. I giocatori sono di altissimo livello, ma serve un progetto più strutturato”.

Infine Pepe ha parlato con affetto del suo grande amico Cristiano Ronaldo – “Sarà difficile non vederlo più in campo quando si ritirerà” – e ha salutato con entusiasmo il ritorno di José Mourinho nel calcio portoghese, ora al Benfica: “Ha un curriculum impressionante e la sua presenza eleva il nostro campionato. Spero un giorno possa guidare anche la nazionale”.