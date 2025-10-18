Real, Xabi Alonso confida: "Abbiamo bisogno del migliore Bellingham. La scelta su Mbappé"

Giornata di vigilia in casa Real Madrid, in vista della ripresa del campionato spagnolo e della partita contro il Getafe. Xabi Alonso, allenatore delle merengues, si è presentato in conferenza stampa davanti ai giornalisti per presentare la sfida: "Tutti quelli che sono stati con la loro nazionale, ad eccezione di Dean (Huijsen, ndr), sono tornati bene. Hanno potuto allenarsi bene ieri e oggi. Il Getafe è una squadra molto competitiva, con un allenatore che sa tirare fuori il meglio dal suo gruppo. Sarà una partita impegnativa".

Poi il tecnico spagnolo ha aggiornato sulle condizioni di alcuni campioni in squadra. Tra infortuni, forme fisiche ballerine dopo la sosta nazionali e non solo. Con l'obiettivo di recuperare la miglior versione di Bellingham dopo lo stop forzato di due mesi circa: "Jude si sta allenando e preparando da più tempo dopo l’operazione alla spalla. Abbiamo bisogno del miglior Jude. Ha voglia di giocare bene e di far giocare bene i compagni. Io lo vedo felice negli allenamenti". Importante l'aggiornamento invece su Kylian Mbappé, rientrato in anticipo dal ritiro con la Nazionale francese per una ricaduta fisica alla caviglia: "Sta perfettamente. È stato convocato".

Un commento invece sulle prestazioni di Vinicius e Rodrygo con il Brasile: "Ho visto la partita del Brasile. Anche quella di Militao, non bisogna dimenticarsene. Abbiamo potuto utilizzare Rodrygo in quella posizione in cui aveva funzionato molto bene contro la Corea. È un’opzione che possiamo considerare per il futuro".