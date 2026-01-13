Recuperi 16^ giornata Serie A, gli arbitri: Inter-Lecce a Maresca, Guida per Como-Milan
Domani si comincia con il programma dei recuperi della 16^ giornata di Serie A, le quattro partite rinviate a causa della Supercoppa Italiana 2025. E l'Associazione Italiana Arbitri ha designato i direttori di gara per le quattro partite in questione. Di seguito la lista al completo con arbitri, guardalinee, quarto uomo e varisti per ogni match.
NAPOLI – PARMA
Mercoledì 14/01 h. 18.30
Arbitro: M. Fabbri
AA1–AA2: M. Perrotti – M. Mokhtar
IV: G. Ayroldi
VAR: F. Gariglio
AVAR: F. La Penna
INTER – LECCE
Mercoledì 14/01 h. 20.45
Arbitro: F. Maresca
AA1–AA2: D. Passeri – F. Di Gioia
IV: G. Manganiello
VAR: P. Maggioni
AVAR: D. Chiffi
HELLAS VERONA – BOLOGNA
Giovedì 15/01 h. 18.30
Arbitro: M. Mariani
AA1–AA2: L. Bindoni – S. Alassio
IV: D. Massa
VAR: D. Camplone
AVAR: M. Di Bello
COMO – MILAN
Giovedì 15/01 h. 20.45
Arbitro: M. Guida
AA1–AA2: M. Lo Cicero – H. Yoshikawa
IV: L. Pairetto
VAR: D. Doveri
AVAR: D. Di Paolo
