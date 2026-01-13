Recuperi 16^ giornata Serie A, gli arbitri: Inter-Lecce a Maresca, Guida per Como-Milan

Domani si comincia con il programma dei recuperi della 16^ giornata di Serie A, le quattro partite rinviate a causa della Supercoppa Italiana 2025. E l'Associazione Italiana Arbitri ha designato i direttori di gara per le quattro partite in questione. Di seguito la lista al completo con arbitri, guardalinee, quarto uomo e varisti per ogni match.

NAPOLI – PARMA

Mercoledì 14/01 h. 18.30

Arbitro: M. Fabbri

AA1–AA2: M. Perrotti – M. Mokhtar

IV: G. Ayroldi

VAR: F. Gariglio

AVAR: F. La Penna

INTER – LECCE

Mercoledì 14/01 h. 20.45

Arbitro: F. Maresca

AA1–AA2: D. Passeri – F. Di Gioia

IV: G. Manganiello

VAR: P. Maggioni

AVAR: D. Chiffi

HELLAS VERONA – BOLOGNA

Giovedì 15/01 h. 18.30

Arbitro: M. Mariani

AA1–AA2: L. Bindoni – S. Alassio

IV: D. Massa

VAR: D. Camplone

AVAR: M. Di Bello

COMO – MILAN

Giovedì 15/01 h. 20.45

Arbitro: M. Guida

AA1–AA2: M. Lo Cicero – H. Yoshikawa

IV: L. Pairetto

VAR: D. Doveri

AVAR: D. Di Paolo