Giovani italiani crescono altrove: Reggiani titolare col Dortmund per la 2ª volta consecutiva
Di seguito le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Amburgo, valida per la 27ª giornata di Bundesliga. Spicca la presenza di Luca Reggiani, alla seconda partita consecutiva da titolare. Il giovane italiano in settimana è stato convocato dalla nazionale Under 19:
BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Adeyemi. All. Niko Kovac.
AMBURGO (3-1-4-2): Heuer Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Remberg; Mikelbrencis, Vieira, Lokonga, Muheim; Konigsdorffer, Otele. All. Merlin Polzin.
Venerdì 20 marzo
Lipsia - Hoffenheim 5-0
Sabato 21 marzo
Colonia - Borussia Monchengladbach 3-3
Wolfsburg - Werder Brema 0-1
Bayern Monaco - Union Berlino 4-0
Heidenheim - Bayer Leverkusen 3-3
Borussia Dortmund - Amburgo ore 18
Domenica 22 marzo
Mainz - Eintracht
St. Pauli - Friburgo
Augsburg - Stoccarda
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 70
2. Borussia Dortmund 58
3. Lipsia 50
4. Hoffenheim 50
5. Stoccarda 50
6. Bayer Leverkusen 46
7. Eintracht Francoforte 38
8. Friburgo 34
9. Union Berlino 31
10. Augsburg 31
11. Amburgo 30
12. Borussia Monchengladbach 29
15. Werder Brema 28
13. Mainz 27
14. Colonia 26
16. St. Pauli 24
17. Wolfsburg 21
18. Heidenheim 15
MARCATORI
31 reti: Kane (Bayern Monaco)
16 reti: Undav (Stoccarda)
15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)
12 reti: Baumgartner (Lipsia) e Guirassy (Borussia Dortmund)
11 reti: Olise (Bayern Monaco) e Tabakovic (Borussia Monchengladbach)