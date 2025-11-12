TMW Radio Renica: "A Napoli i giocatori seguono Conte, ma hanno paura dei tanti infortuni"

L'ex calciatore Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Che idea ti sei fatto delle difficoltà del Napoli?

"Dire che questo gruppo non segue Conte per me è sbagliato. Secondo me i giocatori lo seguono, ma il fatto è che i giocatori stanno subendo infortuni molto gravi e gli altri vanno in campo anche con la paura di infortunarsi. Poi è anche vero che Lang ha detto che per ventotto giorni in ritiro non ha visto la palla in allenamento e che parole di Lobotka stanno contribuendo alla situazione. Poi è chiaro come Conte abbia avuto difficoltà dovunque quando abbia avuto i due impegni a settimana da gestire. Forse le difficoltà derivano anche a causa delle poche rotazioni che fa, mentre se guardiamo il Bologna di Domenica ci rendiamo conto di come Italiano avesse variato molti uomini. I nuovi del resto si inseriscono se riescono a giocare. Lang per esempio deve poter giocare da titolare e non solo subentrare ogni tanto. Comunque andare in campo con la paura di infortunarsi ti porta a non essere libero mentalmente. La richiesta dei giocatori è proprio quella di abbassare i ritmi di allenamento per evitare questo".

Il Bologna a che cosa può ambire in questo campionato?

"Secondo me il Bologna quest'anno può andare tranquillamente in Champions perché l'ambiente rema tutto nella stessa direzione. Italiano ed il suo staff poi parlano di progetto e di coinvolgimento di tutti i giocatori. Cambia i calciatori in campo e il gioco funziona comunque, segno che c'è grande unità d'intenti".