TMW Radio Renica sul Napoli: “Rosa di qualità, ma coperta sempre corta. Buongiorno in difficoltà”

Antonio Renica è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, nel pomeriggio di Maracana.

È più il Napoli che non è da Champions o Conte?

"Non si può semplificare il tutto con una domanda del genere, perché la stagione è lunga e non bisogna dimenticarci degli infortuni. il Napoli nel corso dei mesi ha perso dei giocatori fondamentali e il tema è capire come si è arrivati ad avere così tante assenze. Già con Anguissa, Rrahmani e Lukaku ieri le cose probabilmente sarebbero andate diversamente. La rosa ha tanta qualità, ma la coperta è sempre corta. Se il Napoli fosse arrivato nelle condizioni che aveva nella Supercoppa ora la situazione sarebbe differente. Il punto è perché non ci è arrivato e a tal proposito qualche critica a Conte ci può stare".

Dalle prossime partite cosa ti aspetti?

"Il problema è stato relativo rotazioni. Neres per esempio ha iniziato a giocare perché Conte si è trovato con la coperta corta. Anche Lang mi piace molto, anche se pare non abbia un buon rapporto con il tecnico. Anche quello incide molto. La verità è che la società gli ha messo a disposizione una rosa lunga e qualitativa, ma non sempre è stato sfruttata".

Come ti spieghi il rendimento sottotono di Buongiorno?

"Buongiorno è già da un po' che non rende come al solito. A me piace molto e quando l'ho scoperto a Torino rimasi sorpreso per la capacita di intervenire sempre con i tempi giusti, mentre adesso invece sbaglia spesso il tempismo degli interventi. È perfetto per le caratteristiche di Conte, ma ora sta attraversando un momento di difficoltà".