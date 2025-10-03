Retroscena Guidolin: "Fui vicino alla Nazionale prima di Conte. Italiano e Gasp mi piacciono"

L'allenatore Francesco Guidolin ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel corso della quale ha rivelato un retroscena legato alla Nazionale Italiana: "Io ct? Io e il presidente Tavecchio ci incrociammo un giorno a Coverciano. Era un’idea, poi decisero di virare su Conte, che è bravissimo".

Parlando della sua carriera, spiega di essere orgoglioso del percorso fatto: "Sono andato otto volte in Europa con quattro squadre diverse senza mai allenare una big, sono andato tre volte in B per mia scelta e ho sempre ottenuto la promozione al primo tentativo. Ho vinto la Coppa Italia con il Vicenza. quindi sì, sono orgoglioso della mia carriera", afferma.

L'unico neo è la mancata permanenza all'Udinese: "Mi sarebbe piaciuto avere un ruolo di consulente nell’Udinese, ma non è stato possibile. A proposito di Udinese, ho lasciato quando avevo ancora tre anni di contratto. Non so quanti allenatori lo abbiano fatto", ha aggiunto.

Parlando del calcio di oggi, cita due allenatori (di Bologna e Roma) che ama guardare: "Non mi piace la costruzione dal basso, mi piacciono le squadre che pressano alto, che dimostrano la loro forza nella metà campo avversaria. Quindi dico Italiano, che è uno che gioca così, e logicamente aggiungo Gasperini. All’estero Klopp e il suo successore Slot.Il Liverpool è uno spettacolo".