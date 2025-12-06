Argentina, il ct Scaloni non si fida: "Conosco Petkovic: Algeria temibile, come l'Austria"

Austria, Algeria e Giordania: poteva andare decisamente peggio all'Argentina nel sorteggio per la fase a gironi della Coppa del Mondo 2026. Leo Messi e compagni arriveranno all'appuntamento da Campioni del Mondo e con le carte in regola per ripetersi, almeno sulla carta.

Il commissario tecnico dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha commentato ai canali ufficiali della FIFA l'esito del sorteggio: "Beh, sono avversari tosti. L'Austria ha fatto un'ottima qualificazione. Pensiamo che siano un'ottima squadra. Anche l'Algeria; conosco il loro allenatore, so come giocano, ed è un avversario con cui dobbiamo stare attenti. Anche la Giordania ha fatto un'ottima qualificazione, e pensiamo che le partite debbano essere giocate e poi si vedrà, giusto?

Vediamo di seguito tutti i gironi del Mondiale.

GRUPPO A - Messico, Corea del Sud, Sud Africa più una tra Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca e Irlanda.

GRUPPO B - Canada, Svizzera, Qatar più una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina.

GRUPPO C - Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

GRUPPO D - Stati Uniti, Australia, Paraguay più una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo.

GRUPPO E - Germania, Ecuador, Costa D'Avorio, Curacao.

GRUPPO F - Paesi Bassi, Giappone, Tunisia più una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.

GRUPPO G - Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

GRUPPO H - Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

GRUPPO I - Francia, Senegal, Norvegia più una tra Bolivia, Suriname e Iraq.

GRUPPO J - Argentina, Austria, Algeria, Giordania.

GRUPPO K - Portogallo, Colombia, Uzbekistan più una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.

GRUPPO L - Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.