Un italiano al Mondiale, Cannavaro: "Sfida al Portogallo? Wow, l'Uzbekistan se la godrà"

Se l'Italia deve aspettare i playoff di marzo per sapere se sarà capace o meno di guadagnarsi il pass per la Coppa del Mondo 2026, c'è chi dal nostro Paese ha già prenotato il volo intercontinentale. Non solo Carlo Ancelotti e il suo Brasile, ma anche Fabio Cannavaro, commissario tecnico dell'Uzbekistan.

La squadra allenata dall'ex difensore di Juventus ed Inter è stata inserita nel gruppo K, quello che vedrà sfidarsi fra loro anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Colombia ed una fra Nuova Caledonia, Giamaica e Congo.

Lo stesso Fabio Cannavaro parlando ai canali ufficiali della FIFA ha commentato così il sorteggio: "Wow. È un girone molto difficile perché affronteremo Portogallo e Colombia, due squadre di altissimo livello con giocatori di altissimo livello. Sarà molto difficile per noi, ma, come ho detto ai miei giocatori, giocare in un Mondiale FIFA è un privilegio e dobbiamo crederci. Siamo qui per imparare, quindi ci godremo il Mondiale FIFA, le partite e vedremo cosa succederà".

Vediamo di seguito tutti i gironi del Mondiale.

GRUPPO A - Messico, Corea del Sud, Sud Africa più una tra Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca e Irlanda.

GRUPPO B - Canada, Svizzera, Qatar più una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina.

GRUPPO C - Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

GRUPPO D - Stati Uniti, Australia, Paraguay più una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo.

GRUPPO E - Germania, Ecuador, Costa D'Avorio, Curacao.

GRUPPO F - Paesi Bassi, Giappone, Tunisia più una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.

GRUPPO G - Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

GRUPPO H - Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

GRUPPO I - Francia, Senegal, Norvegia più una tra Bolivia, Suriname e Iraq.

GRUPPO J - Argentina, Austria, Algeria, Giordania.

GRUPPO K - Portogallo, Colombia, Uzbekistan più una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.

GRUPPO L - Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.