Il retroscena lo ha raccontato Amorim: un minuto e si era già capito tutto

L’altalena del Milan continua a dondolare: dopo la bella prestazione con vittoria di Udine, i rossoneri incappano in una pessima serata a San Siro, perdendo 2-4 contro il Bologna al termine di una partita anch’essa molto altalenante. Ciò che ha colpito di più è la mancanza totale di energia di Ramos e compagni, incapaci di dominare il campo e di creare non più di un paio di azioni offensive pericolose in tutta la partita.

LE PAROLE DI AMORIM

Amorim dice di aver capito subito come si stava indirizzando la gara: “Iniziamo la partita subendo un gol, poi ribaltiamo le cose. Certo, fin dal primo minuto ho avuto la sensazione che non avessimo quell'energia necessaria per giocare la partita. Molte partite, molti giocatori fuori. Penso che sia stato difficile per noi fin dal primo minuto. Ho sentito la squadra un po' stanca, con poca energia. Abbiamo subito due gol molto velocemente. Abbiamo provato a rimontare, abbiamo avuto una grande opportunità con Camarda e abbiamo subito l'ultimo gol perché stavamo prendendo dei rischi. Ma penso che questa mole di partite oggi sia stata dura per noi, con così tanti giocatori fuori".