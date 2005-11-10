Serie C, piccole variazioni dopo i recuperi delle U23: come è cambiata la classifica marcatori

Con la giornata odierna, si è giocato anche l'ultimo recupero mancante per far sì che andassero effettivamente in archivio 11 giornate, ed ecco dunque che la Serie C ha il suo quadro completo in vista poi del weekend. Con i successi delle due formazioni U23 in campo, Inter e Atalanta, si sono smosse le classifiche dei tre raggruppamenti, ma anche la classifica marcatori, che andiamo ora ad analizzare ricordando che quello tra parentesi è il numero dei calci di rigore segnati e che sono prese in considerazione le prime cinque posizioni di ogni girone.

Di seguito, il punto della situazione:

GIRONE A

6 gol: Anatriello (Lumezzane)

5 gol: Molina (1; Trento), Rolfini (Alcione)

4 gol: Galuppini (2; Ospitaletto), Ladisa (Trento), Morselli (Alcione), Nanni (Arzignano), Paolucci (Cittadella)

3 gol: Anelli (Renate), Casarini (1; Carpi), Corti (Pergolettese), Crespi (Union Brescia), D’Amico (1, Folgore Caratese), Desogus (AlbinoLeffe), Durmisi (Juventus Next Gen), Figoli (Carpi), Gobbi (Ospitaletto), Ihnatov (Cittadella), Mandelli (AlbinoLeffe), Mezsargs (Folgore Caratese), Montipò (Carpi), Moretti (Arzignano), Rizzo Pinna (Union Brescia), Romio (Arzignano), Stefanoni (Ospitaletto)

2 gol: Antonucci (Cittadella), Arena (Lecco), Aucelli (Trento), Ballabio (Giana Erminio), Barberis (Cittadella), Bertoli (Pro Vercelli), Biondi (Desenzano), Burruano (Pro Vercelli), Calì (2; Renate), Capello (Lecco), Casarotto (Lecco), Casasola (Union Brescia), Comelli (Giana Erminio), De Paoli (1; AlbinoLeffe), Ebone (Lumezzane), Garetto (Trento), Guerra (Juventus Next Gen), Leone (Juventus Next Gen), Manetti (Lecco), Mattioli (Arzignano), Mondini (Ospitaletto), Morosini (Carpi), Ndrecka (Cittadella), Nessi (Ospitaletto), Pellegrino (Lecco), Penta (Arzignano), Pitou (Alcione), Rizzo (Lecco), Sali (AlbinoLeffe), Sall (Carpi), Sassi (AlbinoLeffe), Sia (Dolomiti Bellunesi), Sina (Union Brescia), Sottini (AlbinoLeffe), Sow (Pro Vercelli), Ubaldi (Desenzano), Zennaro (Union Brescia)

GIRONE B

8 gol: Sipos (1; Reggiana)

7 gol: Di Stefano (Torres)

6 gol: Rabbi (1; Ravenna), Stoppa (Campobasso)

5 gol: Coveri (Forlì), Mazzocchi (1; Spezia)

4 gol: Bellini (1; Pianese), Canotto (1; Perugia), Diao (Atalanta U23), Gori (1; Grosseto), Nicastro (Vis Pesaro), Petrelli (Forlì), Portanova (1; Reggiana), Tenkorang (Ravenna)

GIRONE C

8 gol: Manconi (1; Casertana)

6 gol: Pugliese (Picerno), Zuberek (Inter U23)

5 gol: Abreu (Picerno), Cargnelutti (Sorrento), Petrungaro (Potenza), Ravasio (1; Foggia)

4 gol: Balde (Giugliano), Butic (1; Bari), Chiricò (2; Casarano), Cicerelli (2; Catania), Coda (1; Catania), De Rosa (Giugliano), Fusco (Cavese), Ghisolfi (Potenza), La Gumina (Salernitana), Maggiore (Bari), Mosconi (2; Inter U23), Selleri (Potenza), Zunno (1; Crotone)

3 gol: Castelli (Casertana), Castorani (2; Potenza), Castro (Barletta), Celiento (Casarano/Salernitana), D’Auria (Potenza), Emmausso (1; Cosenza/Scafatese), Esposito (Giugliano), Ferrante (Barletta), Insigne (Catania), Kanoute (Picerno), Meola (Savoia), Minaj (Cavese), Musso (Crotone), Orlando (1; Cavese), Palmieri (Scafatese), F. Russo (Catania), Starita (Sorrento), Vido (Monopoli), Virgilio (Picerno), Volpicelli (1; Scafatese), Yeboah (Savoia)