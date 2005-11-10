Torres, nessuna decisione medica sull'infortunio di Mastinu: rinviato tutti di un mese. La nota
Claudia Marrone
Ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Giuseppe Mastinu arrivano direttamente dalla Torres, che fa sapere che ulteriori decisioni in merito alla possibile operazione verranno prese tra circa un mese.
Di seguito la nota:
"La Torres comunica che, in seguito ad ulteriori accertamenti e consulti tra il giocatore, lo staff medico rossoblù ed il Dottor Pinna (Primario della AOUI di Verona), si è deciso di rinviare tra 30 giorni qualsiasi decisione in merito all'infortunio rimediato da Giuseppe Mastinu nel corso del match contro il Guidonia. Questo lasso di tempo permetterà lo svolgimento di esami intermedi che consentiranno di analizzare al meglio lo stato della doppia frattura alle vertebre cervicali e decidere se ricorrere ad operazione chirurgica o meno. Ulteriori comunicazioni verranno pubblicate, a tempo debito, sui nostri canali ufficiali".