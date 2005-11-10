Retroscena Lecce: prima di Monteiro, i salentini hanno provato a prendere Edozie

Il Lecce cerca gol e costanza: la sconfitta contro la Juventus ha messo a nudo molte fragilità della formazione di Eusebio Di Francesco chiamata oggi al pronto riscatto in quella che di fatto è una sfida diretta per la salvezza nonostante il bellissimo momento e forma campionato del Frosinone. I valori sulla carta impongono anche a Massimiliano Alvini di restare saldo e orientato verso la conferma della categoria e figuriamoci i salentini che sono già in striscia record di permanenza nella massima serie.

Serve però che l'attacco si sblocchi, per adesso né le punte né gli esterni stanno performando come sperato. A proposito degli arrivi e dei mancati innesti estivi: secondo quanto raccolto da TMW, negli ultimi giorni di mercato, la formazione salentina ha provato a portare in Italia dall'Inghilterra, l'esterno d'attacco Samuel Edozie.

Il classe 2003 di Londra è stato seguito con insistenza dal Lecce che è arrivato a offrire per lui anche una somma vicina ai 4 milioni, ben più dei 2 paventati in estate. Il Southampton, con cui Edozie sta giocando con continuità in questa stagione (è in Championship, la B inglese), ha però chiesto molto di più per il ventitreenne esterno sinistro d'attacco, posizione dove poi i salentini hanno deciso di intervenire con Joel Monteiro dallo Young Boys.