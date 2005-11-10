Coppa Italia Serie C, lo Spezia di rimonta centra i quarti. E con lei il Desenzano

Si è nuovamente alzato il sipario sulla Serie C, con le restanti gare degli ottavi di finale, che completeranno il quadro del tutto e daranno poi pieno conto di quelli che sono i quarti di finale. Ancora gare secche in questo turno, che ieri hanno premiato Altamura, Potenza e Savoia.

Il mercoledì di coppa, si è aperto con i primi due confronti, che hanno preso il via alle ore 18:00 e sono quindi da poco conclusi. In extremis le vittorie di Desenzano e Spezia, con la formazione veneta che in pieno recupero ha segnato la rete decisiva contro la Dolomiti Bellunesi, mentre i liguri sono stati costretti a rincorrere un Livorno che era passato anche in vantaggio. Quando però si era entrati nell'extra time, la rete di Di Serio ha ribaltato il confronto, consegnando agli aquilotti i quarti di finale della competizione.

Intanto, diamo uno sguardo a quello che è stato:

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Già giocate (sottolineate le qualificate)

Altamura-Gubbio 0-0 (5-4 d.c.r.)

Potenza-Bari 2-1

23' Franzolini (P), 35' De Marco (P), 44' aut. Franchi

Savoia-Sorrento 2-0

24' Riccardi, 39' Polizzi

Dolomiti Bellunesi-Desenzano 0-1

90'+6 Liberati (DE)

Spezia-Livorno 2-1

33' Mancini (L), 53' [rig.] Jimenez (S), 90'+2 Di Serio (S)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 20:30 - Union Brescia-Cittadella

Ore 20:30 - Carpi-Ravenna

Ore 20:30 - Campobasso-Latina

Di seguito, infine, il prospetto degli accoppiamenti per i quarti di finale:

Campobasso-Latina VS Spezia

Potenza-Savoia

Altamura-Dolomiti Bellunesi

Carpi-Ravenna VS Union Brescia-Cittadella