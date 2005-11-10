Serie A di nuovo a due in vetta, con capocannoniere solitario: risultati e classifica

Il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A regala sorprese e conferma un tandem lassù in cima. L'Inter espugna Venezia e così facendo riacchiappa la Lazio in vetta, mentre alle loro spalle rimane solo la Roma a -4, considerando che il Milan perde in casa col Bologna (2-4). Male ancora la Juventus, sconfitta sul campo del Genoa, mentre torna a sorridere - e aggancia proprio i bianconeri - il Napoli, imponendosi con un poker a Monza. Pari senza reti, infine, nell'altro match del mercoledì, lo 0-0 del Tardini tra Parma e Udinese.

La classifica aggiornata della Serie A

1. Inter 25 punti

2. Lazio 25

3. Roma 21

4. Como 20

5. Milan 18

6. Napoli 14

7. Frosinone 14*

8. Juventus 14

9. Torino 13

10. Cagliari 13

11. Bologna 11

12. Atalanta 10*

13. Genoa 10

14. Lecce 9*

15. Sassuolo 8

16. Monza 7

17. Udinese 5

18. Parma 5

19. Fiorentina 4*

20. Venezia 3

* una partita in meno

Il programma della 9^ giornata

Sassuolo - Lazio 2-6

2' Taylor (L), 7' aut. Sutalo (S), 13' Isaksen (L), 16' Floriani (L), 43' Esposito (S), 45+1' Zaccagni (L), 56' e 65' Noslin

Roma - Cagliari 4-2

10' rig. Nzola (C), 15' Lulli (R), 22' Pisilli (R), 81' Maldini (C), Mora (R), 87' Malen (R)

Torino - Como 1-3

24' Adams (T), 81' Ramos (C), 87' Paz (C), 90+2' Baturina (C)

Milan - Bologna 2-4

8', 62' e 86' Mbangula (B), 14'e 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (B)

Parma - Udinese 0-0

Venezia - Inter 0-2

80' aut. Moreno, 82' aut. Halhal

Genoa - Juventus 2-0

12' Ehizibue, 28' Baldanzi

Monza - Napoli 1-4

10' Hojlund (N), 43' Varela (M), 48' Politano (N), 62' Rafa Marin (N), 67' De Bruyne (N)

Frosinone - Lecce

29 ottobre, ore 18.30, DAZN

Fiorentina - Atalanta

29 ottobre, ore 20.45, DAZN

La classifica marcatori

8 reti: Varela (Monza)

7 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)

6 reti: Krstovic (Atalanta)

5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

4 reti: Lautaro Martinez (Inter), Noslin (Lazio), Cisse e Rabiot (Milan), De Bruyne (Napoli), Adams (Torino)

3 reti: Mbangula (Bologna), Baturina e Paz (Como), Mastantuono (Fiorentina), Calò e Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Frattesi e Isaksen (Lazio), Moreira (Milan), Hojlund (Napoli), Pisilli e Soulé (Roma), Adzic (Sassuolo), Ekkelenkamp (Udinese)