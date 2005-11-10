Serie A di nuovo a due in vetta, con capocannoniere solitario: risultati e classifica
Dimitri Conti
Il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A regala sorprese e conferma un tandem lassù in cima. L'Inter espugna Venezia e così facendo riacchiappa la Lazio in vetta, mentre alle loro spalle rimane solo la Roma a -4, considerando che il Milan perde in casa col Bologna (2-4). Male ancora la Juventus, sconfitta sul campo del Genoa, mentre torna a sorridere - e aggancia proprio i bianconeri - il Napoli, imponendosi con un poker a Monza. Pari senza reti, infine, nell'altro match del mercoledì, lo 0-0 del Tardini tra Parma e Udinese.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Inter 25 punti
2. Lazio 25
3. Roma 21
4. Como 20
5. Milan 18
6. Napoli 14
7. Frosinone 14*
8. Juventus 14
9. Torino 13
10. Cagliari 13
11. Bologna 11
12. Atalanta 10*
13. Genoa 10
14. Lecce 9*
15. Sassuolo 8
16. Monza 7
17. Udinese 5
18. Parma 5
19. Fiorentina 4*
20. Venezia 3
* una partita in meno
Il programma della 9^ giornata
Sassuolo - Lazio 2-6
2' Taylor (L), 7' aut. Sutalo (S), 13' Isaksen (L), 16' Floriani (L), 43' Esposito (S), 45+1' Zaccagni (L), 56' e 65' Noslin
Roma - Cagliari 4-2
10' rig. Nzola (C), 15' Lulli (R), 22' Pisilli (R), 81' Maldini (C), Mora (R), 87' Malen (R)
Torino - Como 1-3
24' Adams (T), 81' Ramos (C), 87' Paz (C), 90+2' Baturina (C)
Milan - Bologna 2-4
8', 62' e 86' Mbangula (B), 14'e 27' Cisse (M), 60' aut. Bartesaghi (B)
Parma - Udinese 0-0
Venezia - Inter 0-2
80' aut. Moreno, 82' aut. Halhal
Genoa - Juventus 2-0
12' Ehizibue, 28' Baldanzi
Monza - Napoli 1-4
10' Hojlund (N), 43' Varela (M), 48' Politano (N), 62' Rafa Marin (N), 67' De Bruyne (N)
Frosinone - Lecce
29 ottobre, ore 18.30, DAZN
Fiorentina - Atalanta
29 ottobre, ore 20.45, DAZN
La classifica marcatori
8 reti: Varela (Monza)
7 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)
6 reti: Krstovic (Atalanta)
5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
4 reti: Lautaro Martinez (Inter), Noslin (Lazio), Cisse e Rabiot (Milan), De Bruyne (Napoli), Adams (Torino)
3 reti: Mbangula (Bologna), Baturina e Paz (Como), Mastantuono (Fiorentina), Calò e Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Frattesi e Isaksen (Lazio), Moreira (Milan), Hojlund (Napoli), Pisilli e Soulé (Roma), Adzic (Sassuolo), Ekkelenkamp (Udinese)