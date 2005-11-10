Juve Stabia, De Giorgio: "Sconfitta che brucia. Pagata cara un’ingenuità su un nostro angolo"

Nonostante la prestazione di carattere e una prova giocata a viso aperto contro un avversario di spessore, in casa Juve Stabia resta l'amaro in bocca per il risultato finale. Al termine del match casalingo perso contro l’Hellas Verona, l’allenatore dei campani, Pietro De Giorgio, ha analizzato con lucidità e trasparenza i novanta minuti, sottolineando le cose buone fatte dai suoi ma senza nascondere i difetti che sono costati la partita.

A pesare come un macigno sul bilancio dell'incontro è stato il gol partita, nato da una situazione che avrebbe dovuto vedere le Vespe in attacco. "Dispiace perdere così e non fare punti in questa partita", ha esordito il tecnico campano nel post-gara, come segnala Hellas Live. "Abbiamo fatto una grande prestazione, giocando con personalità contro una squadra molto strutturata. Purtroppo abbiamo subito un gol con tanta ingenuità, prendendo una ripartenza su un calcio d’angolo a nostro favore. Dispiace davvero, e su questo dobbiamo assolutamente migliorare".

Nonostante la battuta d'arresto, De Giorgio prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. La squadra ha mostrato una buona identità tattica e la capacità di tenere testa a un organico costruito per traguardi importanti: "Abbiamo fatto comunque cose molto interessanti, ho visto tante cose positive nonostante la sconfitta".