L'Inter trema, poi vince 2-0 con due autogol. Venezia beffato, Chivu: "Giocato male"

Tanta fatica e anche paura, ma alla fine l'Inter passa 2-0 a Venezia: servono due clamorosi e sfortunati autogol di Moreno ed Halhal nel finale per sbloccare una sfida che in diversi momenti sembrava potersi mettere molto male per i nerazzurri. Una traversa, due gol annullati e una chance gettata al vento da Busio nel finale per la squadra di Nicola, che esce a testa alta dal Penzo. E il Venezia protesta in particolare per un contrasto fra Carlos Augusto e Sohm, da cui nasce l'azione dello 0-1. Protesta per modo di dire, in realtà: Nicola si limita a dire che non era d'accordo con la scelta arbitrale, ma che accetta la decisione. A Chivu rimangono tre punti e un sospiro di sollievo, ma anche più di qualcosa da registrare.

Le scelte

Nell'Inter esordio dal primo minuto per Aleksandar Stankovic, proprio contro il fratello Filip (e con papà Dejan a bordocampo): tocca a lui con Sucic e Zielinski in mediana. Chivu punta poi su Bonny e Thuram davanti, ancora Provedel fra i pali. Anche Nicola cambia: Lauberbach con Adams, Yeboah a rifiatare, spazio anche a Helgason e Mazzocchi in luogo di Basic e Haps.

F. Stankovic mura Bonny, l'Inter trema per colpa di Lauberbach

L'Inter manovra, il Venezia pensa a chiudere tutto e ripartire. Dopo qualche timido tentativo di Mazzocchi, Adams e Dimarco, la prima vera chance arriva al 23': filtrante di Carlos Augusto, F. Stankovic in uscita mura Bonny. Nerazzurri attivi a destra, con Diouf, Bonny e Thuram che a turno arrivano pericolosamente sul fondo, ma la difesa di casa si salva a ripetizione. Lauberbach fa tremare tre volte l'Inter: gol annullato per fuorigioco di centimetri, traversa da pochi passi (per la parata di Provedel) e colpo di testa alto di poco.

Busio spreca, doppio autogol del Venezia

Chivu cambia all'intervallo: Akanji, Barella e Calhanoglu al posto di Bisseck, A. Stankovic e Sucic, poi anche Pio Esposito per Bonny. La trama non cambia: l'Inter gira e rigira, ma non calcia. Clamorosa invece la chance sprecata da Busio - rientrato dall'infortunio - su invito di Adams, che poi si vede annullare un gol per fuorigioco.

Due autogol lanciano l'Inter

E l'Inter passa, dopo due chance di Thuram, solo vicino al bersaglio: ci vogliono due autogol per far cadere il muro. All'80' Thuram crossa, Moreno perfora Stankovic. Poi è Halhal, colpito da un colpo di testa di Carlos Augusto, fa mandare la palla nella propria porta. In occasione della prima rete, proteste di Nicola per un contrasto fra Carlos Augusto e Sohm da cui nasce l'azione.

Inter, Chivu: "C'è poco da analizzare: abbiamo giocato male"

Così il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, al termine del match in conferenza stampa: "Oggi c'è poco da analizzare, abbiamo giocato male. Tutto qua. Non è una questione di reazione. Un portiere che ha fatto tante parate tenendoci in partita, abbiamo accettato di tenere l'equilibrio per non perderla e siamo stati fortunati".

Venezia, Nicola: "Niente fallo su Sohm? Non sono d'accordo"

"Sul fallo di Sohm non sono d'accordo, l'ho detto serenamente, ma lo accetto. Non voglio ridurre tutto ad un episodio, per me è importante il percorso, sono qui da 3 partite. Nella prima abbiamo ottenuto qualcosa in più, nella seconda meritavamo di vincere ma non siamo sufficientemente abili per poterlo fare, ma a Genova ho visto un tempo fatto bene e uno meno. Stasera era il banco di prova dove serviva fare bene due tempi curando il dettaglio. I ragazzi hanno fatto molto bene davanti ad una squadra molto forte. Dobbiamo capire che in A fare il gol al momento giusto può spostare gli equilibri emotivi. Anche ad una grande come l'Inter. Sono estremamente orgoglioso della mia squadra, vedo come lavorano e come hanno accolto quello che sto proponendo. Sono convinto che abbiamo i mezzi per salvarci, andiamo convinti dal prossimo avversario, non me ne frega niente, credo ciecamente nel lavoro. In Serie A non puoi fare solo una fase, se fai solo una fase forse arrivi a un pareggio, ma per far punti serve fare bene