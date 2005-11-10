Venezia-Inter, la partita degli Stankovic. La gioia di papà Dejan: "Un grande orgoglio"

La partita degli Stankovic. Filip da una parte, Aleksandar dall'altra. Venezia-Inter non è una partita come le altre per loro. Il primo, portiere arancioneroverde, è un perno della squadra di Davide Nicola. A cui i compagni si attaccano con le sue parate nel tentativo di lottare per rimanere nella massima serie. Il secondo è una pedina di Cristian Chivu, il 5 di papà sulla spalle e ieri al "Penzo" ha debuttato dal primo minuto in campionato dal primo minuto. Alla fine a sorridere è stato il fratello minore pur senza brillare come tutta la squadra.

La sfortuna ha assistito invece il fratello maggiore che, nonostante delle buone parate, ha dovuto inchinarsi alla sfortuna con due autoreti subite. Il testa-coda ha visto l'Inter trionfare e agganciare in vetta alla classifica la Lazio di Gennaro Gattuso. I lagunari invece sono sempre all'ultimo posto in classifica con solo tre punti conquistati frutto del successo casalingo contro il Napoli di Max Allegri.

Non poteva mancare Dejan Stankovic. Presente a Venezia, l'ex centrocampista nerazzurro ha seguito la partita dalla tribuna e il riscaldamento dei suoi due figli da bordo campo. All'intervallo una breve dichiarazione intercettata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Da papà, è un orgoglio immenso vederli insieme in una partita di Serie A così importante: hanno tutta la carriera davanti...".