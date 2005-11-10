Hellas Verona, Baroni: "Abbiamo fatto una grande partita contro avversario temibile"

L’Hellas Verona s'impone per 1-0 sul campo della Juve Stabia al "Romeo Menti" nel match valido per la nona giornata della Serie B 2026/2027.

Al termine dell'incontro, il tecnico degli scaligeri, Marco Baroni, ha espresso viva soddisfazione per la prestazione dei suoi calciatori, sottolineando come la vittoria rappresenti un fondamentale passo avanti sotto il profilo dell'atteggiamento e premi l'audace scelta di schierare contemporaneamente quattro elementi offensivi sul terreno di gioco.

L'analisi dell'allenatore del Verona si è concentrata prima di tutto sulla risposta caratteriale mostrata dal gruppo in un contesto ambientale ed agonistico di alto livello. "La squadra ha fatto una grande partita", ha esordito Baroni nel post-gara, come segnala Hellas Live, riconoscendo il valore della formazione campana: "La Juve Stabia è molto pericolosa, sta bene, gioca e non è facile affrontarla sul proprio campo. Ho visto il giusto spirito di squadra questa sera e faccio i complimenti ai ragazzi".

Un plauso particolare è stato rivolto alla gestione delle energie da parte della rosa, in un periodo segnato da diversi infortuni: "Abbiamo gestito molto bene le energie. Anche chi è subentrato ha fatto molto bene. Sono contento per Ekuban, come per Mulattieri. Abbiamo ancora tanti infortunati da recuperare, ma a Castellammare di Stabia abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista dello spirito".

I riscontri ottenuti sul campo aprono ora alla continuità dell'impianto di gioco: "La squadra ha risposto in maniera giusta e questa soluzione adottata stasera possiamo riproporla, anche se la squadra deve ancora trovare la sua identità".