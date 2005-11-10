La Vis Pesaro ci prova, ma l'Atalanta U23 fa i tre punti: vinto il recupero dell'8ª giornata di C

Si è giocato questo pomeriggio alle ore 18:00 il recupero dell'8ª giornata del Girone B di Serie C tra Atalanta U23 e Vis Pesaro, che è dunque da poco andato in archivio, completando di fatto tutto il quadro della categoria, che nel weekend ha mandato in archivio l'11° turno. A vincere, 2-1 è stata la formazione bergamasca.

A sbloccare il match è stata la formazione di casa, che si è portata sul doppio vantaggio nella ripresa, dopo un primo tempo terminato a reti bianche: a segnare il primo gol è stato Steffanoni al 57', un mancino dal limite che si è insaccato sotto al sette, mentre il raddoppio è arrivato al 73' con il pallonetto di Diao. La squadra ospite non è stata a guardare, ma la rete che ha accorciato le distanze è arrivata tardivamente, quando si era già in pieno recupero, con Barranco che ha trovato per altro il suo primo gol tra i pro.

Di seguito, la classifica aggiornata:

Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Pescara 18, Torres 18, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Campobasso 15, Vado 15, Atalanta U23 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4