Ricci con il 6, a Scamacca va l'11: i numeri di maglia della Nazionale in Moldavia
Attraverso i propri canali ufficiali, la FIGC ha reso noti i numeri di maglia della Nazionale che scenderà in campo questa sera a Chisinau con la Moldavia nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Ricci prende il 6, mentre Scamacca l'11 lasciato libero da Kean rientrato alla Fiorentina per infortunio. Di seguito la lista completa.
Portieri
1 – Gianluigi Donnarumma
12 – Marco Carnesecchi
14 – Guglielmo Vicario
Difensori
2 – Raoul Bellanova
3 – Federico Dimarco
4 – Alessandro Buongiorno
13 – Matteo Gabbia
19 – Andrea Cambiaso
21 – Alessandro Bastoni
22 – Giovanni Di Lorenzo
23 – Gianluca Mancini
Centrocampisti
5 – Manuel Locatelli
6 – Samuele Ricci
8 – Sandro Tonali
15 – Davide Frattesi
16 – Bryan Cristante
17 – Riccardo Orsolini
Attaccanti
7 – Matteo Politano
9 – Mateo Retegui
10 – Giacomo Raspadori
11 – Gianluca Scamacca
18 – Pio Esposito
20 – Mattia Zaccagni
Staff:
COA – Gennaro Gattuso
ACO – Luigi Riccio
