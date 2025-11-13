Malagò: "Vorrei Ancelotti tedoforo alle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina"

Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e presidente Fondazione Milano Cortina, è intervenuto ai microfoni dell'ANSA in occasione della consegna del Premio Nils Liedholm a Cuccaro Monferrato, esprimendo un suo desiderio per la manifestazione olimpica: "Vorrei Carlo Ancelotti facesse il tedoforo alle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina, visto il suo grande attaccamento a questo Paese".

Malagò si è mostrato molto emozionato, ma ha spiegato di non voler esserne sopraffatto: "Vanno messe da parte. Le apprensioni devi sempre tenerle presenti, però - ha sottolineato - non devono essere dominanti nella testa e nella mente, se no si rischia di complicare le cose. Serve lucidità, anche una buona tenuta nervosa. Questi ultimi 84 giorni vanno vissuti tutti d'un fiato. L'ho sempre detto abbiamo bisogno proprio di tutto, perché le cose stanno andando avanti molto bene, però come sempre quando ti avvicini, vedi che qualcosa è da sistemare, da migliorare, da completare. E va bene così".

Premiati a Villa Boemia anche Dino Meneghin e il figlio Andrea, "per l'abilità, la genuinità e la naturalezza con cui sanno essere ambasciatori del basket nel mondo, trasmettendo i più alti valori di lealtà, correttezza e solidarietà, splendidi esempi di uno straordinario DNA sportivo".