Ricordate le parole di Tare? Aveva praticamente chiuso per Pavlovic alla Lazio nel 2019

C'è stato un momento nell'estate 2019 in cui Igli Tare aveva praticamente definito l'acquisto di Strahinja Pavlovic per conto della Lazio. Allora in forza al Partizan, il centrale serbo fu acquistato dal club capitolino per 5.5 milioni di euro. L'idea era quello di lasciarlo ancora per una stagione in prestito alla società di Belgrado per poi portarlo a Roma l'estate successiva. "A livello di scouting avevamo notato che era un giovane di grande prospettiva e abbiamo intuito che un giocatore così, nel calcio italiano dove la scuola dei difensori è la migliore del mondo, poteva crescere tantissimo e diventare un giocatore di livello", ricordò Tare in una intervista rilasciata poco più di un anno fa a 'MilanNews.it. Poi però tutto si fermò per delle visite mediche che non convinsero lo staff medico biancoceleste. "I contratti erano già fatti, gli accordi e tutto. È andata così e ad essere sincero non mi piace tornare sulla questione perché più ci penso e più mi dispiaccio. Fa parte del passato".

Nel 2019 né Tare e nemmeno Pavlovic potevano immaginare che qualche anno più tardi si sarebbero ritrovati insieme al Milan. Il centrale serbo mancino un anno dopo il passo indietro della Lazio si trasferirà al Monaco, vestirà anche le maglie di Cercle Bruges, Basilea e soprattutto Red Bull Salisburgo prima di trasferirsi al Milan per 20 milioni di euro. Grossomodo quattro volte di più rispetto alla valutazione che nel 2019 portò all'accordo tra Lazio e Partinez, un accordo avallato da quel Tare che la scorsa Primavera è stato scelto per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Il club in cui il centrale serbo gioca dall'estate 2024.

Pavlovic ieri sera ha realizzato il suo secondo gol in questo campionato, ha già raggiunto il numero di reti realizzate in tutta la scorsa Serie A. Dopo l'inutile rete alla prima giornata contro la Cremonese, ieri sera è stato lui col suo tap-in vincente a decidere Milan-Roma 1-0. Ha creduto nella surfata di Leao, ha attraversato di corsa tutto il campo per poi farsi trovare al posto giusto al momento giusto. "Questa estate non ho mai pensato di andare via, onestamente. Fin dall'inizio della stagione mi sono prefissato molti obiettivi da raggiungere ui e non ho mai pensato ad altro", ha detto ieri sera un Pavlovic che prima dell'arrivo di Tare era tra i primi indiziati a lasciare il Milan questa estate. L'arrivo del dirigente albanese ha invece cambiato tanti piani, anche il suo. Anche quello di un calciatore che, fosse dipeso da Tare, sarebbe sbarcato in Serie A quattro anni prima.