Rigore Juventus, Marelli fa notare: "Collu ha sbagliato l'annuncio". Il motivo

La Juventus ha fallito l'opportunità di completare la rimonta sul Lecce al 63': David ha provato uno 'scavino' che è stato neutralizzato dal portiere giallorosso Falcone, specialista in merito.

L'ex arbitro Luca Marelli dagli studi di DAZN ha analizzato così il tocco di braccio di Kaba punito sul tiro di Davidi: "Non è una decisione facilissima. Il giocatore del Lecce tocca prima il pallone con il piede, il movimento sembra anche congruo, ma il braccio è parecchio staccato dal corpo. Sono d'accordo con la decisione di assegnare sul rigore. Piuttosto c'è da affrontare quello che ha detto Collu: ha parlato del fatto che ha deviato con il braccio un tiro in porta. Una casistica che non è prevista dal regolamento, non fa testo quello. Avrebbe dovuto usare una formula completamente differente, ovvero per il fatto che il tocco di braccio fosse punibile".