Ufficiale Rinforzo in difesa per Gilardino, il Pisa ha preso in prestito Daniel Denoon dallo Zurigo

Rinforzo in difesa per mister Alberto Gilardino. "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società FC Zurigo (Svizzera) per l’acquisizione a titolo temporaneo (con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Denoon, che da oggi indosserà i nostri Gloriosi colori", si legge sul sito ufficiale del club toscano.

La nota del Pisa poi prosegue così: "Difensore di nazionalità svizzera, classe 2004, Denoon è cresciuto calcisticamente nell’FC Zurigo disputando prima una stagione nella squadra Under 18 della Società elvetica e quindi, da protagonista, un campionato di Promotion League con la squadra Under 21 (33 presenze). Naturale il passaggio in Prima squadra e l’esperienza nella Massima serie svizzera (13 presenze) con la convocazione e il debutto nella Nazionale Under 21 del suo Paese.

A lui rivolgiamo i nostri migliori auspici per questa nuova e importante esperienza in maglia nerazzurra".