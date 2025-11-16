Monopoli travolto a Benevento, Colombo ammette: "Divario evidente, siamo mancati in tutto"

Il Monopoli esce sconfitto dal “Vigorito” con un pesante 3-0 che matura nei primi 50 minuti e spegne ogni possibilità di rimonta. Una prestazione negativa, che il tecnico Alberto Colombo commenta con grande lucidità ai microfoni di CalcioBenevento.it.

“Abbiamo trovato una squadra che ha meritato di vincere – spiega l’allenatore biancoverde –. C’è un divario tra le squadre importanti, come quelle che stanno in testa, e noi. In altre occasioni lo abbiamo colmato grazie all’atteggiamento, ma stavolta siamo mancati in tutto e per tutto”.

Colombo analizza anche il valore delle principali protagoniste del girone:

“Catania, Salernitana e Benevento hanno caratteristiche molto diverse, e spesso ci si dimentica del Cosenza, che ha un’ottima rosa sebbene con qualche lacuna. La differenza, alla lunga, la farà la continuità. Il Benevento ha grandi qualità, la Salernitana è una squadra totalmente rinnovata ma sta trovando il giusto feeling, e infatti si sta giocando la vittoria finale”.