Aronica amareggiato: “Due disattenzioni ci sono costate la gara. Meritavamo almeno il pari”

Si interrompe a Potenza la striscia positiva del Trapani, reduce da tre vittorie consecutive. Nonostante la superiorità numerica dal 44’ del primo tempo, i granata cadono 2-1 e il tecnico Salvatore Aronica non nasconde la delusione nel post-partita.

“Il rammarico è tanto”, esordisce il tecnico. “Potevamo fare meglio e speravamo in un risultato diverso. Due disattenzioni ci sono costate la gara e i tre punti. Il secondo tempo è stato a senso unico: abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare".

Aronica sottolinea come la sua squadra avesse approcciato bene il match: “Anche nel primo tempo, pur subendo il gol, abbiamo fatto una buona partita. Nella ripresa abbiamo spinto, abbiamo allargato il gioco inserendo un attaccante in più e sfruttando la superiorità numerica. Ci è mancato un pizzico di fortuna".

Il raddoppio del Potenza, arrivato in contropiede al 70’, ha segnato il match: “Un gol evitabile, che ha cambiato il risultato finale. Ma i ragazzi non hanno mollato un secondo".

Nel finale il Trapani ha tentato il tutto per tutto, anche ricorrendo al FVS per un sospetto rigore su Grandolfo: “Dal campo il ragazzo mi ha detto che gli hanno tirato la maglia. Abbiamo chiamato, ma le immagini non erano nitide. Accettiamo il verdetto del campo, senza cercare alibi".