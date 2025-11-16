Italia, Locatelli: "Siamo stati fragili, non deve più succedere. Dobbiamo fare meglio"

Il centrocampista dell'Italia Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro la Norvegia perso 1-4 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Che analisi fai?

"La qualificazione è stata compromessa tanto a Oslo, ma oggi c'erano i presupposti per fare meglio. Abbiamo cercato di fare il secondo gol, ma poi siamo stati fragili e questo non deve più succedere. Dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato, secondo me nei momenti in cui bisogna stare più uniti. Ora aspettiamo il sorteggio e arriviamo a marzo con un'altra carica".

Che certezze crollano?

"Il livello dell'avversario era più alto, ma bisognava fare sicuramente meglio. Sappiamo prenderci le responsabilità, a marzo bisognerà fare meglio".

E' più o meno questo il nostro livello?

"Non deve essere questo il nostro livello, possiamo e dobbiamo fare di più".