Potenza, De Giorgio si rialza: "Ho continuato a lavorare in silenzio. Ora ritroviamo fiducia e identità"

Dopo giorni complicati e una panchina che sembrava vacillare, Pietro De Giorgio resta saldo alla guida del Potenza e ritrova il sorriso grazie al successo per 2-1 sul Trapani. Una vittoria che pesa, sul campo e nella testa, dopo la dura sconfitta di Cava de’ Tirreni e l’addio del ds De Vito, sostituito da Di Bari, che ha invece confermato la fiducia nel tecnico.

De Giorgio analizza così la gara: “Abbiamo fatto un primo tempo eccellente, giocato bene e con coraggio. Ho sbagliato forse a ritardare il secondo cambio, complice il problema fisico improvviso di Ghisolfi, ma la squadra ha risposto. Questa vittoria rappresenta il gruppo e ciò che vogliamo essere.”

Il tecnico si sofferma poi sul momento vissuto dalla squadra e su come ha gestito la settimana: “Mi sono estraniato da tutto. Non ho letto nulla, non ho ascoltato interviste. Volevo restare lucido e andare via – se fosse successo – con la coscienza a posto. Sapevo di dover pensare solo al campo. Conosco i miei ragazzi: lavorano bene e il lavoro, alla lunga, paga.”

Sul rapporto con la tifoseria: “A Cosenza abbiamo ascoltato la contestazione. Non erano insulti, erano domande: ‘Cosa vi succede?’. Parole di gente che crede in noi. Mancava serenità, oggi invece l’abbiamo ritrovata.”

Quanto agli alti e bassi, il tecnico individua un filo conduttore: “Ogni volta che avevamo la possibilità di fare il salto tra le grandi, abbiamo sbagliato. Questo ha tolto fiducia e sicurezza. In casa abbiamo sempre fatto prestazioni importanti, fuori no. Dobbiamo crescere nella personalità.”

Infine, le parole su De Vito e Di Bari: “Con De Vito ho condiviso un anno e mezzo bellissimo. Con Di Bari ho trovato subito sintonia: persona calma, seria, che trasmette serenità. L’ambiente non è cambiato per l’addio di De Vito, ma i due giorni di riposo hanno liberato la mente.”

Un successo che può segnare la svolta, ma De Giorgio guarda avanti con pragmatismo: “Ora serve continuità, soprattutto fuori casa. Andremo a giocare contro una squadra fortissima, ma dovremo fare il Potenza.”