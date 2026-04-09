Rivoluzione Roma: l'identikit dei tre colpi che Gasperini si aspetta durante la prossima estate

Rivoluzione Roma. Il Corriere dello Sport di questa mattina dedica un focus proprio al mercato dei giallorossi, aspettandosi almeno tre rinforzi dal club dei Friedkin durante la prossima estate. Con mister Gian Piero Gasperini confermato al timone della squadra capitolina, serviranno infatti dei rinforzi plasmati al 100% sulle sue idee di calcio.

Gli obiettivi? Un attaccante di sinistra di alto livello, esattamente quella pedina che la Roma cerca già da diverse sessioni di mercato (e che non è mai arrivata). Poi, un terzino sinistro naturale che possa liberare Wesley, permettendogli di tornare sulla sua fascia preferita, quella di destra. Infine, un centrocampista offensivo che possa abbinare la capacità di cucire il gioco a quella di incidere davanti con qualità, inserimenti, gol e assist.

Servono tre titolari, non tre alternative, anche perché la rivoluzione riguarderà ancora di più le partenze. Con tanti senatori e big in odore di addio, Gasperini ha bisogno di nuove certezze su cui costruire la Roma che verrà. La direzione è tracciata e stavolta, almeno nelle intenzione, non si torna indietro.