Non solo Kes Smit, il Real Madrid mette nel mirino l'ex Inter Aleksandar Stankovic

Il Real Madrid prosegue la sua missione di rinnovamento della linea mediana e ha messo nel mirino un nuovo astro nascente del calcio europeo, l'ex Inter Aleksandar Stankovic. Il ventenne talento serbo sta brillando in questa stagione con la maglia del Club Brugge, attirando su di sé le attenzioni dei vertici di Valdebebas, pronti a scommettere sul suo potenziale per il futuro dei Blancos, si legge in Spagna.

In vista delle sfide della prossima stagione, il club madrileno ha la necessità di ricostruire il cuore della squadra. Gli addii di due icone come Toni Kroos e Luka Modric hanno lasciato un vuoto tecnico e di personalità incalcolabile nella "sala macchine" del Bernabéu. La dirigenza è consapevole che è giunto il momento di iniettare sangue fresco per garantire la continuità dei successi internazionali.

Recentemente, i rumors di mercato avevano accostato al Real Madrid il giovane olandese Kes Smit dell'AZ Alkmaar. Tuttavia, la direzione sportiva guidata da Florentino Pérez sta valutando uno spettro di opzioni molto più ampio. In questa lista di eccellenza, il nome di Aleksandar Stankovic sta scalando rapidamente le gerarchie, iniziando a risuonare con forza nei circoli d'élite del calcio europeo come il profilo ideale per raccogliere l'eredità dei grandi maestri del centrocampo.